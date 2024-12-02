Selçuk İnan'dan Fenerbahçe sitemi: Beni çok üzdüler

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Mourinho'nun kendisi hakkında söylediği sözlere değinen Selçuk İnan, "Jose Mourinho sağ olsun. Benimle ilgili bunları söylemesi güzel. Saygı duyduğum biri. Sözleri onur verici. İlgilendiğim taraf biraz takımım. İyi mücadele ettik, daha da iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Mourinho'ya da teşekkürler." dedi.

"HEP BİR AĞIZDAN KÜFRETMELERİ..."

Fenerbahçeli taraftarların kendisine küfür etmesi konusunda sitemkar ifadeler kullanan Selçuk İnan, "Fenerbahçeliler beni çok üzdü. Hep bir ağızdan küfretmeleri... Ben Fenerbahçe'ye asla saygısızlık yapmadım. Ben Galatasaray'da 10 sene oynadım, kupalar kazandım, kaptanlık yaptım. Bunu gizleyemeyiz ama çalıştığımız takım için mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.

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"BURADA 1 PUAN KAZANABİLİRDİK"

Fenerbahçe'den ilk yarıda daha üstün olduklarını anlatan İnan, "Üzgünüm çünkü oyuncularım çok iyi mücadele etti. En azından bu mücadele karşılığında 1 puan kazanabilirdik. İlk yarıda beraberliği de yakaladık ama ikinci yarı önemli oyuncuların da oyuna dahil olmasıyla ve skoru koruma psikolojisiyle geri çekildik. Geçişlerden tehlikeler yaşatabilirdik, pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Fenerbahçe'nin baskısı arka arkaya kazandığı kornerlerden kazandığı bir golle bu maçı benim için trajik şekilde kaybettik çünkü iyi mücadele vardı." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'YE HİÇBİR ZAMAN SAYGISIZLIK YAPMADIM"

İnan, Fenerbahçe taraftarlarının kendisine tepkisine kırıldığını ifade eden İnan, "Gerek futbolculuk dönemimde gerek şimdi hiçbir taraftara ya da oyuncuya saygısızlık yapmadım. Bir iş yapıyoruz, bazen çocuğum yanımda oluyor. Taraftarların hep bir ağızdan küfür etmesi normal görünüyor ülkemizde. Ben Fenerbahçe taraftarlarına hiçbir zaman saygısızlık yapmadım." diyerek tepkisini dile getirdi.

İnan, hakemlerin karşılaşmada taktir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandığını da sözlerine ekledi.

"TAKDİR HAKLARI FENERBAHÇE’DEN YANA OLDU"

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Hakemin performansını değerlendiren Selçuk İnan, “Birkaç tane ince pozisyon var. Hemen maçı durdurdu. Kırılma pozisyonları hep Fenerbahçe lehine oldu. Penaltıyı vermesi bile hakemin niyetini gösteriyordu. Takdir hakları Fenerbahçe’den yana oldu. Üzücü biraz. Hakemler çok baskı altındalar. Bu baskı altından büyük takımı koruyarak çıkacaklarını düşünüyorlar” şeklinde konuştu.

"YAKALADIK AMA DEĞERLENDİREMEDİK"

Yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini dile getiren İnan, “Fenerbahçe hafta içi UEFA maçı oynadı. Yorgunlardı biraz. Hocaları bunu düşünmüş olacak ki etkili oyuncularını ikinci yarı aldı. Biz de oyunu biraz kabul ettik. Hızlı geçişlerle golü bulabiliriz diye. Yakaladık ama değerlendirmedik” ifadelerini kullandı.

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Ligde beklediği pozisyonda olduklarını aktaran Selçuk İnan, sözlerini şu şekilde noktaladı:“Antep’te bir şeyleri çabucak rayına oturtmak kolay değil. Deprem şehriydi, sıkıntılı bir dönemden geçti. Büyük sıkıntılar da yaşıyorlar. Çok oyuncumuz gitti. Oyuncuların şehri sevmesi, adapte olması başka bir alan. Sahaya yansıtmak ve sonuç almak kolay işler değil. Biz bu süreci fazlasıyla kısalttık. Beklediğim pozisyondayız açıkçası. Gelişmeye ve çalışmaya devam edeceğiz.”