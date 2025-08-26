Selçuk İnan'dan Fenerbahçe maçı itirafı!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de 30 Ağustos Cumartesi günü ağırlayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan taraftara ve basına açık yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tribünlerin de antrenman boyunca destek verdiği genç teknik adam, "Lig başlayalı 3 hafta geçti. Hayatımda ben hiç bahaneye sığınmadım. Sadece olan şeyleri belirtmek istedim ama bu saatten sonra artık bir şey belirtmenin de anlamı yok. Bunu hep açık yüreklikle söyledim. Özellikle taraftarımızın o desteğinden sonra Fenerbahçe maçında üzüntüm kat be kat arttı. 90 dakika boyunca sağ olsunlar hep takımların yanında oldular. Tabii ki umutsuz yaşanmaz. Biz oraya maçı kazanmak için gittik. Pozisyonları da bulduk. En nihayetinde vermiş olduğumuz mücadelenin karşılığını alamadık da diyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.



"Artık rakiplerimizden üstün olma zamanı geldi"

İyi oyun ve mücadelenin yeterli olmadığını ve artık üstün olma zamanının geldiğini söyleyen Selçuk İnan, "Bunu 2-3 haftadır söylüyoruz. Evet, iyi bir oyun var, iyi bir mücadele var. Ama bunlar benim için yeterli değil. Oyuncularımda da bunu paylaştım. Lig çok zor bir lig. Zorlu takımlarla karşılaşıyoruz. Hiçbir maç kolay değil ancak biz de kolay bir rakip olmayacağız hiç kimseye. Olmadığımızı da gösterdik. Tam tersi artık rakiplerimizden üstün olma zamanı geldi, maç kazanma zamanı geldi. İyi çalışıyoruz. Önemli oyuncularımız var. Evet, eksiklerimiz var ama bu saatten sonra olmayan ya da eksik oyuncuları konuşmanın da bir anlamı yok. Hazırız. İyi çalışıyoruz. Tek amacımız, tek düşündüğümüz Kayserispor maçını taraftarlarımızla beraber kazanmak" dedi.



"Şu anda bir beklentim ve talebim yok"

Devam eden transfer sürecine ilişkin olarak herhangi bir beklentisinin olmadığının altını çizen Selçuk İnan, "Bu maç özelinde çok transferle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Şu anda bir beklentim de yok, şu an bir talebim de yok. Elimizde önemli oyuncularımız var. Çok iyi çalışıyorlar. Tek hedefimiz Kayseri maçını kazanmak. Bu yönde de çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"3 maçı kazanamadığımız için lig yeni başlıyor"

Ligin kendileri için henüz başladığını soru üzerine belirten teknik direktör Selçuk İnan, "3 maçı kazanamadığımız için artık lig bizim için yeni başlıyor. 3 maçı da kazanabilirdik. Yeni bir takımımız, yeni oyuncularımız var. Uzun bir aradan sonra Süper Lig'deyiz. Ancak kimse bunu yadırgamadı. Taraftarlarımız, camiamız, biz, bunun karşılığını oyun olarak, mücadele olarak vermeye çalıştık. En azından bunu hissettirdiğimizi düşünüyorum ki taraftarlarımız 3 maçı kaybetmemize rağmen takımlarının yanında. Bu bizi daha çok mahcup ediyor. Onların bu sevgisine karşılık vermek istiyoruz. Onu da sahada mücadele ederek ve 3 puan alarak inşallah bu haftayla başlayacağız" diye konuştu.



"En büyük mahcubiyetim; taraftara karşılığını verememek"

Maç kazanamadıkları için taraftara karşı mahcubiyet duyduğunu ifade eden İnan, "Çok zor şartlarda başladık antrenmanlara, zor şartlarda çalıştık ama bu bütün takımlarda olağan bir şey. Ben bunu hiç kafama takmadım. Bilakis ‘3 maç çok iyi mücadele ettik. İyi bir takım olacağız' söylemlerine rağmen benim asıl üzüntüm puan alamamak. En büyük mahcubiyetim; takımını bu kadar seven, sahiplenen bir taraftar, bir camiaya çok az şahit oldum. Onlara karşılığını vermekten başka bir düşüncem yok" dedi.



"Sahaya ve oyuncularıma odaklıyım. Gerisi taraftarımızın teveccühü"

Taraftarın kendisine gösterdiği sevgi, destek ve kredisinin puan kayıplarının sürmesi halinde ne kadar süreceğine dair genç teknik adam, "Bu kredinin ne olacağını, nasıl devam edeceğine insanlar kendisi karar veriyor. Hiç bununla ilgili hesap yapmadım ama maç kazandığımda da yuhalandığım oldu. Hayatım boyunca bunları yaşadım. Maç kaybettiğinizde bütün taraftarların takımı çağırdığını da gördüm. Ben çok bunları düşünmek istemiyor, kafa yormak istemiyorum. Sadece sahaya odaklıyım. Oyuncularımızın ne yapacağına odaklayım. Gerisi taraftarlarımızın, camiamızın nasıl bir tepki vereceği, bize nasıl davranacağı onların teveccühü, onlara bağlı. Her türlüsüne de saygımız vardır" şeklinde konuştu.



"Baskılı oynamaya çalışacağız. En iyi takımımızla sahada olacağız"

Kayseri maçıyla ilgili oyuncu rotasyonu konusundaki sorulara Selçuk İnan, "Çok fazla bir şey değiştireceğimizi söyleyemem. Çünkü biz yeni bir takımız. Alex (Oleksandr Syrota) biraz da zorunlu bir tercihti. Ahmet'in son anda oynayamayacak olması, sakatlığının çıkması Alex'i oynatmamıza neden oldu. Hiç antrenman yapmadan sahaya çıkmasına rağmen önemli işler yaptı. Ona çok güveniyorum. Bu maç özelinde belki de kısmi değişiklikler olacak ama sahada kim olursa olsun bir oyun anlayışımız var. Kafamda bir felsefe var. Onu bir şekilde sahaya yansıtmak istiyorum. Evet, baskılı oynamaya çalışacağız. Cesaretli oynamaya çalışacağız. İsimler çok önemli olmayacak bu maçta. Bütün oyuncularım hazır, Ahmet (Oğuz) dışında. Mate'yi söylemiyorum. Kim iyiyse, kim sağlıklıysa bir karar vereceğiz. Tercih yapacağız. En iyi takımımızla sahada olmaya çalışacağız" dedi.

"Kadro kısıtlaması şu anda duymak istemeyeceğim bir şeydi"

Borçsuzluk belgesi alınamamasından dolayı gelen kadro kısıtlamasıyla ilgili olarak İnan, "Sorunlardan, sıkıntılardan bahsetmek istemiyorum desem de hepinizin bildiği şeyler. Harcama limitleri vardı, transfer lisans çıkartamama vardı, şimdi kadro kısıtlaması var. Bunlar doğruyu söylemek gerekirse zor işler. Öyle çok da kolay karar verilecek şeyler değil. Ama dediğim gibi şu an için onu düşünmek istemiyorum. Önümüzde bir süreç olacak zaten milli takım arasından sonra. Başkanımızla, yöneticilerimizle istişare edip hem teknik olarak hem idari olarak, hangi oyuncular nasıl pozisyonda olacak, bu kadro kısıtlamasını nasıl organize edeceğiz onu sizinle paylaşırız. Ama şu anda duymak istemeyeceğim bir şeydi bu. Ama maalesef ki var. Ama şu an her şeyden önemli Kayseri maçımız var" diye konuştu.



"Fenerbahçe'nin 20 milyonluk oyuncusu kadroda değilken biz yeni gelen oyuncuyu oynatmak zorunda kaldık"

Oyuncuların bireysel performanslarıyla ilgili sorulara genç teknik adam, "Bir oyuncu için kesin oynayacak diyemem. Daha önümüzde 3- 4 günümüz var. Taktik çalışmalarımız olacak. Oynadığımız takım Fenerbahçe'ydi. Çok önemli bir hocaları var. Önemli oyuncuları var. Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro'ya aldığı oyuncu kadroda değildi. Biz yeni gelen oyuncuyu hemen oynatmak zorunda kaldık. O yüzden böyle mukayese yapmak doğru değil. Nonge'den çok ümitliyim. Evet, 19-20 yaşında her şeyiyle bütün baskıyı kaldırabilmesi kolay olmayacak, bütün sezon boyunca. Ama en azından çok önemli bir oyuncu olduğunu bize gösterdi, önemli işler yapabileceğini, potansiyelli bir oyuncu olduğunu bize gösterdi. Kalecimiz de öyle, çok tecrübeli. Önemli bir kaleci. Ligin başındayız. Bu performanslarda inişler, çıkışlar göreceğiz. Oyuncuları kişisel değerlendirmek benim tarzım olmuyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Zor bir maçtan çıktık. İyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. Bu maç biraz daha farklı olacak. Belki farklı isimler sahada olacak. Önemli olan; hangi oyuncu sahada olursa olsun Kocaelispor formasını, armasını doğru temsil etsin, maçı kazanmak için elinden geleni yapsın. Gerisi zaten bizde" karşılığını verdi.



"Sancılı süreci en kısa sürede atlatacağımızı düşünüyorum"

Lige çıkan takımların Süper Lig'de yaşadığı sorunlara da değinen Selçuk İnan, "Lige çıkan takımların şu anda sıkıntı yaşıyor olması normal. Bizim gibi kabuk değiştiren, yenilenen takımlar bu sıkıntıları yaşayabiliyor. Neredeyse takımın tamamı yeni olacak. Bunlarla çalışma imkanı bulamadan bir şeyleri istemek de çok doğru değil. Ama biz kısmen bunu yakaladık. O yüzden biraz şanslıyım. Birçok oyuncumuz erken geldi aslında. Beraber çalışma fırsatı bulduk. Ama biz her ne kadar Türk futbol kamuoyu olarak Avrupa ile Türkiye'deki makas çok açıldı desek de Süper Lig ile birincilik arasındaki makas da çok açık. Ama bunu açık yüreklikle söyleyebilirim. Geçen seneki rakiplerle oynamıyoruz. Çok daha zorlu rakipler oluyor. O yüzden bu sancılı sürecin geçmesi normal. En kısa zaman içinde bunu atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



"Lütfen desteklerini takımdan çekmesinler"

Son olarak Fenerbahçe maçında ve antrenmanda kendilerini destekleyen taraftara teşekkür eden İnan, "Taraftarlarımız takımlarına desteklerini yine gösteriyorlar. Onlara her zamanki gibi teşekkür etmek istiyorum. Lütfen desteklerini ne olursa olsun takımın üzerinden çekmesinler. Bu oyuncular, onların oyuncuları. sahip çıksın. Biz de en azından terimizin son damlasına kadar ne olursa olsun sahada kazanmak için mücadele edeceğimizin sözünü verebilirim. Ne olursa olsun maçı kazanmak için mücadele edeceğiz" sözlerini kaydetti.