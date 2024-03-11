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Selçuk İnan'dan Beşiktaş galibiyeti sözleri

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#Selçuk İnan#Beşiktaş#Süper Lig
Selçuk İnandan Beşiktaş galibiyeti sözleri
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 23:19

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 yenen Gaziantep FK'da Teknik Direktör Selçuk İnan açıklamalar yaptı.

Beşiktaş galibiyetinin önemine vurgu yapan Selçuk İnan, "Bugün, maça hazırlanmak kolay olmadı. 2 gün önce geldik, bir şeyleri çabucak değiştirmek kolay değil. Belli başları istemek bizim oradaki bulunma amacımız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Söylediğimiz her şeyi yapmaya çalıştılar. Beşiktaş maçı özelinde çalıştık. Bizim için stratejik bir maçtı. Beşiktaş, bireysel olarak kaliteli oyunculardan oluşan bir takım. Dolayısıyla ona göre bir strateji belirledik. Ertuğrul'u sağda oynattım, top bizdeyken üçlü oyun kurmaya çalıştık. Oyuncular bunu yapmaya çalıştı. Bugün kazanmak çok önemliydi. Çok mutluyum. Şehir için de bir şeyler söylemek istiyorum. Antep, bizim için en önemli futbol şehirlerinden biri oldu. Burada hocalık yapmak benim için gurur verici bir olay. Hak ettiği, hep bu ligde olmasını sağlamak bizim için bir görev. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Bu şehir ligde kalmayı hak ediyor. O yüzden taraftarları da tebrik ediyorum" dedi.

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#Selçuk İnan#Beşiktaş#Süper Lig

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