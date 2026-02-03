Selçuk İnan: 'Plan tuttu, sadece skora gidemedik!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kocaelispor, ligin namağlup takımı Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu.

Birbirinin aynısı olan iki devre oynadıklarının altını çizen Selçuk İnan, "2 aynı devre oynadık, böyle özetleyebilirim maçı. İlk yarı baskılı oynayan, pozisyona giren ve golü arayan taraftık. Golü attık, atıyoruz derken çok güzel bir gol yedik. İkinci yarı da baskılı oynamaya çalıştık. Önde pres yaptık, pozisyonlar bulduk, topa sahip olduk. Goller kaçırdık. Atıyoruz derken yine geçişten gol yedik. Birbirinin aynı iki devre ve maalesef 2-0 kaybettik. Üzgünüm tabii ki. Oyuncularımın mücadelesinin karşılığı bu olmadığı için üzgünüm. Oyuncularımız gerçekten fazlasıyla mücadele ettiler, özveriyle mücadele ettiler, stada gelen taraftarlarını mutlu etmek için ellerinden geleni yaptılar. Bunun için de mutluyum. Sadece skor alamadılar" dedi.

Haberin Devamı

"Plan tuttu, sadece skora gidemedik"

Oyuncu tercihleriyle ilgili olarak Selçuk İnan, "Bugün Can-Dan (Daniel Agyei) değişikliği bir plan dahilindeydi. Can’ın özellikle defans arkasında yapacağı koşular bizim için çok önemliydi. Çünkü Fenerbahçe savunma arkasına atılan toplarda sıkıntı yaşayan takımdı. Fenerbahçe’nin takım boyunu uzatmaktı amacımız. Can da bizi ileriye fazlasıyla taşıdı. Bu plan da tuttu. Sadece skoru bulamadık" şeklinde konuştu.



"Şu an olmuyor ama elbet bir gün olacak"

Gol yollarında yaşanan sıkıntıyla ilgili olarak transfer sorunlarını yineleyen ancak mevcut kadroya odaklandığının altını çizen teknik direktör Selçuk İnan, "Belki hep aynı şeyi söylüyorum ama sadece elimizdeki oyuncularla ilgili değerlendirme yapmak istiyorum. Gol yollarında sıkıntı yaşadığımız ortada ama görevim; elimizdeki oyuncuları geliştirmek ve onlardan skor katkısı almak. Yapabileceğim tek şey; her gün onları çalıştırmak ve eksiklerini göstermek ve en nihayetinde onlardan skor beklemek. Transferde zaten eksideyiz. 1 oyuncu alabildik; o da kontenjan. İstesek de transfer yapamıyoruz. Kendi oyuncularım üzerinde nasıl gelişim sağlarım onu düşünüyorum. Çalışıyorum. Oyuncularım çok çalışıyorlar. Çok istiyorlar. Şu an olmuyor ama elbet bir gün olacak" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"Bugün maçı izleyen skor dışında her şeyden mutlu olmalı"

Talisca’nın pozisyonu özelinde hakemle ilgili konuşmak istemeyen Selçuk İnan, "Hakemle ilgili çok fazla değerlendirme yapmak istemiyorum. Pozisyonun ne olduğunu kamuoyu zaten yorumlar. Oyunun içinde kopmalar o kadar normal ki. Karşınızdaki takım çok güçlü ve çok kaliteli oyunculardan kurulu. Daha önce demiştim; öyle zamanlar gelecek ki sahada her şeyi yapacaksınız ama yine de skoru alamayacaksınız da demiştim. Bugün öyle de oldu. Bu şehirde yaşıyorsanız ve bugün maçı izlemeye geldiyseniz skor dışında her şeyden mutlu olmanız gerekiyor. Gerçekten oyuncular çok iyi mücadele ettiler. Bu taraftarı mutlu edemedikleri için içerde çok üzgünler" diye konuştu.



"Hayatımda kimseyi tahrik etmedim. Beni bilen bilir"

Haberin Devamı

Gördüğü sarı kart yüzünden sosyal medyada rakip futbolcuları kışkırttığı yönündeki eleştirilerle ilgili olarak Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Hayatımda kimseyi tahrik etmedim de söyleyenler söyler. Bizi bilen biliyor. Sosyal medyada çok kötü niyetli insanlar var. Bunlarla hiç ilgilenmedim. Hayatım boyunca hakkın yanında oldum ve her zaman fair-play destekledim. Oyuncumuz yerdeydi, oyunu bıraktık, bekledik. Hayatımda rakip oyuncuyla diyaloga girmem. Ama topun bizde olmasına rağmen oyun başlayınca topu bize vermemesini eleştirdim. ‘Vermeniz gerekiyordu, top bizdeydi’ dedim. Karşı da biraz saygı çerçevesi dışına çıkarsa da alttan almam" sözlerini kaydetti.