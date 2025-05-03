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Selçuk İnan: 'Oyunun kontrolünü kaybettik!'

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#Gaziantep FK#Selçuk İnan#Rizespor
Selçuk İnan: Oyunun kontrolünü kaybettik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 20:21

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, bugün iki takımın da maçı kazanmak için bütün gücünü ortaya koymaya çalıştığını söyledi

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İnan, Çaykur Rizespor'un biraz sıkıntılı durumda olduğuna işaret ederek, "Biz de ilk yarıda oyunu alabildik. Ancak üçüncü bölgede kaliteli işler yapmakta zorlandık ve kaliteye çeviremedik." dedi.

Çaykur Rizespor'un güçlü olduğunu bildiklerini anlatan İnan, şöyle konuştu:

"Özellikle yan atışlarda, geçişlerde güçlü bir takım. Nitekim hem duran toplarda, yandan ortalarda hem de geçişlerde zorluk yaşattılar. Oyunun ikinci yarısında iki takım da maçı kazanmak için çok mücadele etti ama oyunun kontrolünü de kaybetti diyebilirim. Geçişe döndü bir ara oyun. Çaykur Rizespor da çok geçiş yakaladı, biz de yakaladık. Nihayetinde biz faul beklerken yine bir geçişten yediğimiz gol ve maçı kaybettik. Bugün her iki taraf da maçı kazanmak için mücadele etti ama kazanan taraf Çaykur Rizespor oldu. Tebrik ediyorum."

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#Gaziantep FK#Selçuk İnan#Rizespor

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