Selçuk İnan: “Oyuncularım umarım üzerlerindeki baskıyı atmışlardır”

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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Alanyaspor’u konuk etti. İstanbul temsilcisi rakibini 4-1’lik skor ile mağlup etti. Müsabaka sonrası açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, “Teknik ekibim adına oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün istedikleri 3 puanı aldılar. İki takım da iyi mücadele etti, kaliteli bir maç oldu. Oyuncularım antrenmanlarda çalıştığımız gibi sahada taktiksel olarak mücadelelerini verdiler ve skor lehimize sonuçlandı. Alanya’nın merkezinin ne kadar güçlü olduğunu biliyorduk ve önlemlerimizi ona göre aldık. İlk yarı ve ikinci yarı taktik olarak farklı oyun kurgusu ile sahada yer aldık. Bugün başarılı olduk ve kazandık” dedi.

Teknik direktör olarak ilk galibiyeti almanın güzel bir duygu olduğunu söyleyen genç teknik adam, “Uzun süreli galibiyet hasretimizi sonlandırdığımız için mutluyuz. Bugün oyuncularımla birlikte ilk galibiyetimizi aldık. Futbol böyle bir oyun. Oyuncularım umarım üzerlerindeki baskıyı atmışlardır diye umuyorum. Önümüzdeki hafta Beşiktaş ile karşılaşacağız. Zorlu bir rakip olduğunun farkındayız. Hazırlıklarımızı da ona göre yapacağız” diye konuştu.