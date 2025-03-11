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Selçuk İnan: 'Oyun planının tuttuğunu düşünüyorum!'

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#Gaziantep FK#Selçuk İnan#Beşiktaş
Selçuk İnan: Oyun planının tuttuğunu düşünüyorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 00:05

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, oyun planlarında değişiklik yaptıklarını belirterek, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, "Mutluyum. Çok önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

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"Beşiktaş son haftalarda formu yükselen bir takımdı. Üçüncü bölgede etkiliydiler. Bunun üzerine çok çalıştık." diyen İnan, "Her zaman oynadığımız oyunun dışında orta sahada bir oyuncu fazla oynamak istedim. Oyuncularım her şeyi harfiyen yerine getirdi. Final paslarını daha iyi yapsak skoru daha erken alırdık. Oyuncularımız çalışmaları sahaya yansıtmaya çalışıyor. Böyle bir atmosferde Beşiktaş'a karşı üst seviyede oynamak çok önemliydi. Bugün biraz farklı oyun anlayışı benimsedik. Orta sahada adam adama oynamak özel isteğimizdi. Oyuncularımıza daha fazla sorumluluk vermek istedim. Beşiktaş topu kaybedince savunmaya geçerken sıkıntı yaşayan bir takımdı. Oyun planının tuttuğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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#Gaziantep FK#Selçuk İnan#Beşiktaş

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