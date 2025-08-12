×
Selçuk İnan: 'Mücadelenin karşılığını alamadık'

Güncelleme Tarihi:

Selçuk İnan: Mücadelenin karşılığını alamadık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 00:54

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor gibi zor deplasmanda ortaya koydukları mücadelenin karşılığını alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 1-0 mağlup olan Kocaelispor’un Teknik Direktörü Selçuk İnan, oyuncularının mücadelelerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

İnan, "Bütün oyuncularımı mücadelelerinden ötürü tebrik etmek istiyorum. Uzun bir aradan sonra Süper Lig’e dönen yeni bir takım olarak böyle zorlu bir deplasmanda verdikleri mücadele gerçekten takdire değer. Maçı ilk yarı ve ikinci yarı olarak değerlendirebilirim. Trabzonspor’un neler yapabileceğini biliyorduk. Net pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Maçın sonuna kadar kazanmak için mücadele ettiler. Duran toplar konusunda çok çalışmıştık çünkü rakibin bu anlamda önemli oyuncuları vardı" diye konuştu.

Oyuncularının kendilerinden istenilenlere fazlasıyla reaksiyon verdiğini belirten İnan, "Bir tık üstünü koyabilirdik ama yeni bir takımda bu kolay değil" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK’dan ayrılma kararının tamamen kendisine ait olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Kocaelispor’u tercih etmek de benim kararımdı. Bu camiada mücadele etmek istiyorum. Başarılı olmak istiyoruz. Geçmişinde önemli başarılar yakalamış Kocaelispor’u yeniden eski günlerine kavuşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

