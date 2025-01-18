Selçuk İnan memnun, Volkan Demirel üzgün

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Selçuk İnan, alınan bir puanın önemine dikkati çekti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İnan, karşılaşmanın zorlu geçeceğini bildiklerini ve buna göre çalıştıklarını ifade etti.

Rakiplerinin ligin en çok koşan ve en çok ikinci topu alan takım olduğunu anlatan İnan, şunları kaydetti:

"Güçlü bir takıma en azından fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Oyuncularımı da bu yönde uyardım, çok iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. Buna göre çalışmıştık. Evet bir oyun planımız vardı. İlk yarı özellikle rakibi baskı altına aldık ve önemli pozisyonlar yakaladık. Belki biraz daha dikkatli olsaydık maçı koparabilirdik. Rakibin bazen tehlikeli sayılabilecek geçişleri oldu ama çok pozisyon vermedik. En nihayetinde maçı kazanamadık ve puan kazandık. Kendi rakibimizle oynadık puan farkını sabit tuttuk, bunun için bir puan azımsanacak puan değil. O yüzden oyuncularımın mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum."

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BODRUM FK CEPHESİ: SKOR YAPMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Sipay Bodrum FK'de Teknik Direktör Volkan Demirel, bir puanın iyi olduğunu ancak skor yapmaya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Demirel, üretmekte ve atak geliştirmede zorluk çektiklerini dile getirdi.

Maça kazanmak için çıktıklarını vurgulayan Demirel, "Bugün evet savunma olarak belki iyi durum göstergesi oldu, gol yemedik deplasmanda. Antep deplasmanında bir puan almak evet baktığınızda bir tarafa koyulabilir bir durum ama benim skor yapmaya ihtiyacım var. Bu geçmiş maçlarda da karşımıza çıktı. Transfer döneminde alacağımız oyuncularla kaliteyi biraz daha yukarı çekmek istiyoruz. Elimizdekilerle oyunu bir yere kadar çekmeye çalışıyoruz defansif anlamında ama hücumsal anlamda biraz daha beceri ve yetenek istiyor ne yazık ki." diye konuştu.

Demirel, takıma yapacakları 4-5 transfer ile ligin yukarılarına çıkmak istediklerini belirterek, "Birkaç tane daha bireysel yetenekli, daha çok lige müsait oyuncuları bulabilirsek bence daha iyi puanlar toplayacağımızı düşünüyorum." dedi.

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