Selçuk İnan Mancini'nin yanında İtalya'yı takip etti! Galatasaray iddiaları varken dikkat çeken mesaj...

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Selçuk İnan, kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlüğe adım atmış ve Fatih Terim döneminde teknik ekipte yer almıştı.

Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Galatasaray'daki görevinden istifa eden Selçuk İnan, teknik direktörlük için kişisel gelişimini sürdürmek adına çalışmalarına devam ediyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI YERİNDE TAKİP ETTİ

Bir yandan UEFA Pro-lisans eğitimine devam eden Selçuk İnan, Nisan ve Mayıs aylarında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçları yerinde takip etmiş ve stadyumlardan paylaşımlar yapmıştı.

MANCINI'NİN YANINDA 1 HAFTA GEÇİRDİ

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Selçuk İnan,geride kalan haftada Galatasaray'da teknik direktörlünü de yapan Roberto Mancini'nin davetlisi olarak İtalya Milli Takımı'nı takip etti. UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ile 1-1 berabere kalan, Macaristan'ı 2-1 yenen İtalya'nın antrenmanlarını yakından takip eden Selçuk İnan, yaptığı paylaşımla Mancini ve ekibine teşekkür etti.

Selçuk İnan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Başta Roberto Mancini olmak üzere bütün ekibine (Gianluca Vialli, Daniele De Rossi, Attilio Lombardo, Fausto Pari) bir hafta boyunca bana göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için çok teşekkür ederim. Sizinle futbol konuşmak, bilgi ve tecrübelerinizi paylaşmanız benim için çok değerliydi.

MANCINI'NIN İMZALADIĞI FORMADAKİ MESAJ

Selçuk İnan'a imzalı İtalya forması hediye eden Roberto Mancini'nin mesaj olarak; "Türkiye'nin bir sonraki büyük teknik direktörüne. Bol şanslar" yazması dikkat çekti.

MANCINI İÇİN GALATASARAY İDDİALARI

Öte yandan Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi adaylardan Eşref Hamamcoğlu'nun ekibinde bulunan Adnan Öztürk, teknik direktörlük konusu için Roberto Mancini ile görüşme yapıldığını söyledi.

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Ajans 1905 Youtube kanalına konuşan Öztürk, Domenec Torrent'le kesinlikle yola devam etmeyeceklerini, kendisinin yabancı ve yeni jenerasyondan bir teknik direktör istediğini, Ünal Aysal'ın da kendileri adına Roberto Mancini ile görüştüğünü söyledi.