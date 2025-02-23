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Selçuk İnan: 'Korktuğumuz başımıza geldi'

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#Selçuk İnan#Gaziantep FK#Trabzonspor
Selçuk İnan: Korktuğumuz başımıza geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 22:12

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 3-2 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, duran toptan yedikleri golleri kastederek, "Her şey çok iyiye gidiyor derken, korktuğumuz başımıza geldi." dedi.

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Selçuk İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'u deplasmanda yenmenin zor olduğunu bildiklerini belirterek, "Maça çok iyi başladık. Kazanmak için sahaya çıkmıştık. Oyuncularım bunu harfiyen yerine getirdi. Her şey çok iyiye gidiyor derken, korktuğumuz başımıza geldi." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un duran toplardan etkili olduğunu bildiklerini anlatan İnan, şunları kaydetti:

"Bir haftadır buna çok çalıştık. Ama bazen çok çalıştığınız için olumsuz anlamda başınıza gelebiliyor. 2 duran toptan 2-0 yenik duruma düştük. İkinci yarı iyi başladık, 3-0 olmasına karşın maça tutunmak, pes etmemek, pozisyona girmek önemliydi. 3-0 da bile berabere, hatta kazanabileceğimiz pozisyona gelmek önemliydi. Puan veya puanlar almak istiyorduk ama bugün olmadı. Takımımızı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."

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#Selçuk İnan#Gaziantep FK#Trabzonspor

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