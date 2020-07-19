Selçuk İnan kimdir, kaç yaşında? Selçuk İnan futbol kariyerini sonlandırdı

Selçuk İnan'ın futbolu bıraktığını açıklamasının ardından, 35 yaşındaki başarılı futbolcunun yaşı sporseverlerin gündemine geldi. 5’i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 14 kupa kaldıran Selçuk İnan, Galatasaray'da çok sayıda başarıya imza attı. İşte, Selçuk İnan'la ilgili merak edilenler.

SELÇUK İNAN KİMDİR?

Selçuk İnan 10 Şubat 1985'te İskenderun, Hatay'da dünyaya geldi. Babası İskenderun’un Karaağaç Mahallesi’nde bakkal idi. 9 yaşına kadar babasının yanında çıraklık yaptı. Çanakkale Dardanelspor altyapısında iken liseyi de Çanakkale‘de okudu.

9 Ocak 2006 tarihinde Manisaspor‘a transfer oldu. 2007-2008 sezonunda gösterdiği performansla büyük kulüplerin transfer listesine girdi.

2002 yılının Kasım ayında A takıma yükselen Selçuk, ilk maçına ise Türkiye Kupası maçında Manisaspor karşısında çıktı ve takımının 2-1 kazandığı karşılaşmada Gökhan Zan ile birlikte en çok dikkat çeken isim oldu. A takımda sürekli olarak oynayan Selçuk, ligde ise ilk maçına 10 Kasım 2002 günü Konyaspor karşısında çıktı.1 Aralık 2002 günü ise ilk golünü Antalyaspor'a attı. Sezon boyunca 2 gol atan Selçuk, 20 lig 1 kupa maçına çıktı.

Kadrosunda Arda Turan, Burak Yılmaz, Caner Erkin, Sezer Öztürk, Sinan Kaloğlu, Hakan Balta, Ufuk Ceylan ve Ersan Gülüm gibi isimleri bulunduran Manisaspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Selçuk ilk lig maçına 21 Ocak 2006'da MKE Ankaragücü ile oynanan maçta çıkarken, ilk golünü iki hafta sonraki 3-1 kazanılan Sivasspor karşılaşmasında attı.Selçuk İnan sezon boyunca 13 maça çıkıp 3 gol attı. Sezon sonuna kadar çoğu maçta görev aldı.

İlk maçına 6 Ağustos 2006 günü Beşiktaş karşısında çıktı ve takımının 1-0 gibi bir skorla kazanmasında pay sahibi oldu. O sezonki ilk golünü ise 19 Ağustos 2006 günü Galatasaray ile 2-2 berabere kalınan karşılaşmada attı. Sezon boyunca 31 lig maçında forma giyen Selçuk, 3 gol attı. Kulübü gibi kendisi de lige çok iyi başlamasına rağmen, ilerleyen haftalarda düşüşe geçti. O sezon oynadığı 2751 dakika ile takımının en fazla forma giyen ikinci ismi oldu. Türkiye Kupası'nda ise 7 maça çıktı.

Selçuk İnan, Manisaspor'un kümeye düşmesinin ardından 31 Mayıs 2008 tarihinde eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın başında olduğu Trabzonspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Başarılı futbolcu bordo mavili takımdaki ilk sezonunda 32 maçta forma giyip 3 gol atmıştır.

Selçuk İnan, 2009-10 sezonunda Toulouse FC karşısında ilk resmi maçına çıktı ve bu maç onun kariyerindeki ilk Avrupa kupası maçı oldu. Ancak takımı bu takıma elenerek turnuvaya veda etti. Selçuk, çıktığı ilk maç olan Sivasspor karşılaşmasında gol atarak, bir önceki sezon olduğu gibi bu sezonda da takımının ligdeki ilk golünü attı.

GALATASARAY'DAKİ KARİYERİ

2011-12 sezonundan itibaren geçerli olmak kaydıyla Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da Süper Lig'deki ilk golünü, aynı zamanda ilk resmî golünü Süper Lig'in 2011-12 sezonunun 2. haftasında oynanan Samsunspor karşısında penaltıdan kaydetmiştir.Galatasaray taraftarları tarafından da çok sevilen Selçuk ilk sezonunda ise kendi kariyer rekorunu kırmıştır ve Galatasaray'ın başarısında Felipe Melo ile birlikte büyük pay sahibi olmuştur. Duran toplarıda çok etkili kullanan Selçuk , duran toplardan hem asistler yapmış, hem de kendi adına goller atmıştır.

Selçuk İnan, 2013-14 sezonuna takımıyla katıldığı Emirates Cup'ı kaldırarak başladı. Bu maçın ardından ilk resmi maçına Fenerbahçe karşısında Türkiye Süper Kupası maçında çıkan İnan, normal süresi 0-0 biten ve 99. dakikada Didier Drogba'ını galibiyeti getiren golü attığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Selçuk, o sezon ilk Süper Lig maçına ise ligin ilk haftasında Gaziantepspor karşısında çıktı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Millî takıma ilk kez Şubat 2007'de Gürcistan ile oynanan maçta çağrılmasına rağmen sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Selçuk, millî takımının formasını ilk kez 13 Ekim 2007'de Moldova ile oynanılan hazırlık maçında giydi.

Türkiye'nin Salzburg kampında sadece Gürcistan maçında oynayan Selçuk, Türkiye'nin Portekiz ile oynadığı maçın 80.dakikasında oyuna dahil olmuş ve 88. dakikasında Pepe'nin kendi kalesine attığı golün asistini yapmıştır ve Türkiye maçtan 3-1 galip ayrılmıştır. Selçuk ikinci golünü ise 11 Eylül 2012'de Estonya'ya atmıştır.Ayrıca Selçuk İnan'ın attığı 3.gol ise Andorra'ya karşıdır. Selçuk bu golü frikikten atmıştır. 13 Ekim 2015 tarihinde Türkiye'nin İzlanda'yı 1-0 yendiği maçta tek golü atarak Türkiye'nin 2016 Avrupa Şampiyonasına direkt katılmasına katkı yapmıştır.