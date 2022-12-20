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Selçuk İnan, Kasımpaşa'daki ilk maçında şoku yaşadı! Ümraniyespor, Türkiye Kupası'nda turladı

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#Türkiye Kupası#Kasımpaşa#Ümraniyespor
Selçuk İnan, Kasımpaşadaki ilk maçında şoku yaşadı Ümraniyespor, Türkiye Kupasında turladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 14:47

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Ümraniyespor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Selçuk İnan, ilk resmi maçında kupaya veda etmiş oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Süper Lig'den iki takım karşı karşıya geldi. Ümraniyespor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Ümraniyespor'a turu getiren golleri 59. dakikada penaltıdan Mrsic ve 86. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti. Kasımpaşa'nın sayısını 88. dakikada Yunus Mallı kaydetti.

Son dakikalarda skoru eşitlemek için bastıran Kasımpaşa'nın 90. dakikada bir topu direkten döndü.

Kasımpaşa teknik direktörü Selçuk İnan, teknik direktörlük kariyerinin ilk resmi maçını kaybetti ve kupadan elendi.

KASIMPAŞA 1-2 ÜMRANİYESPOR

GOL: 59' Mrsic (P), 86' Metehan, 88' Yunus Mallı

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Graovac, Hadergjonaj, Petretta, Tirpan, Hajradinovic, Celina, Fall, Ahmet, Bahoken.

Ümraniyespor: Serkan, Valentin, Allyson, Mustafa, Lenjani, Kartal, Oğuz, Mrsic, Onur, Metehan, Bettaieb.

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Selçuk İnan, Kasımpaşadaki ilk maçında şoku yaşadı Ümraniyespor, Türkiye Kupasında turladı

 

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#Türkiye Kupası#Kasımpaşa#Ümraniyespor

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