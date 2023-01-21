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Selçuk İnan: "Hakem iyi niyetli olmadığını gösterdi"

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#Kasımpaşa#Selçuk İnan#Süper Lig
Selçuk İnan: Hakem iyi niyetli olmadığını gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 19:09

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Başakşehir maçının hakemi Turgut Doman’ın iyi niyetli bir yönetim sergilemediğini söyledi.

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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 3-1’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üzgün olduğunu belirten Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın verilmeyen penaltısı konusunda hakemin iyi niyetli olmadığını vurgulayarak, "Bugün klişe haline geldi ama biz de bugün hakemlerden şikayetçiyiz. Üzgünüm ilk kez bu kadar net söylüyorum; çünkü maçın ilk düdüğünden itibaren eğer kulübedeki herkes ‘Biz bugün yandık’ diyorsa belli ki bir şey vardır. Bu hissi bugün hakemler verdi. Penaltı pozisyonunu değerlendirmek istemiyorum. Genelinde bize bu şekilde davrandı, iyi niyetli olmadığını hissettik. İyi niyetli olmadığını gösterdi. Penaltıyı VAR’dan daha net gördü ama oradan kaçmayı tercih etti. Penaltıyı verseydi VAR ona ‘Gel bak’ demeyecekti. Bu da bizi şaşırtmadı. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum o pozisyon kırılma anıydı. 2-1 olsaydı kazanabilirdik. Oyuncuları tebrik ediyorum. Maçın hakkı bu değildi. Hem oyuncular hem de ben hakemlerin tutumundan rahatsız ve üzgünüm” şeklinde konuştu.

“Yasin Özcan’ı formayı hak ettiği için oynatıyorum”

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Genç teknik direktör, Başakşehir karşısında forma şansı verdiği genç futbolcusu Yasin Özcan ile ilgili sorulan soruya, “Yasin’i bu formayı hak ettiği için oynatıyorum. Güveniyorum, güvenin karşılığını veriyor. Umarım Türk futboluna hizmet eder” diye cevap verdi.

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#Kasımpaşa#Selçuk İnan#Süper Lig

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