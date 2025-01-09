Selçuk İnan: Güzel bir galibiyet aldık

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Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk karşılaşmasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, farklı galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Maçla ilgili konuşan Selçuk İnan, "Grubun ilk maçını oynadık. Bu maçları içeride oynamak bir avantajdır. İstanbulspor da güçlü bir takım. Geçen seneki Süper Lig kadrosunu bozmamış ve oyun gücü yüksek bir takım. Onlara oyun oynatmadan önde baskı ile maçı götürmeyi planladık. Bunu da fazlasıyla doğru bir şekilde yerine getirdik. İkinci yarı İstanbulspor baskılı başladı ama en nihayetinde yeni oyuncuların oyuna girmesi ve doğru oyunla güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı da kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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"Yabancı VAR kararına saygı duyuyorum"

Fenerbahçe ve Kasımpaşa’nın kupaya katılıp katılmayacağı ve yabancı VAR hakemi ile ilgili sorulara da cevap veren Selçuk İnan, "Fenerbahçe ile Kasımpaşa için çok bir şey söylemek istemiyorum benim ilgi alanım değil. Yabancı VAR hakemi ile ilgili de olumlu ya da olumsuz yorum yapmak doğru değil. Yetkililer tarafından alınmış bir karar var. Bizim görevimiz başımızdaki federasyon yöneticilerinin aldığı kararlara saygı duymak. Federasyonun aldığı karara sayı duyuyorum" diye konuştu.

Osman Zeki Korkmaz: Fatura ağır oldu

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi. Korkmaz, "Gaziantep FK sezon başından bu yana çok sayıda transfer yaptı. Bu kadar transfer yapıp kalite tutturulması pek kolay bir iş değil. Rotasyon olduğu halde çok kuvvetli oyuncular ile oynadılar. Biz de ona göre bir kadro anlayışı ile çıktık. Kendi ligimizdeki kadrodan 9 oyuncuya yakın değişiklik yaptık ama 1-0'dan sonra 85. dakikaya kadar maçın skoruna bakıldığında 70 dakikayı anlatmayan bir skor oldu. İkinci yarı daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Çok pozisyona girdik ama gol bulamadık. Bu maç ve pozisyonlar ligdeki İstanbulspor'u da anlatıyor. 45 dakikadan 85'e kadar baskın oynayan bir takımdık. Oyun olarak sınavı geçtik. Bir şeyi öğrenmemiz gerekiyor. İşi 3 dakika bırakırsanız bunun faturası ağır oluyor. Yaptığımız işin ne kadar ciddi olduğunu anlamış olduk. Yine pozitif futbol oynayarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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