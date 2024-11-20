Selçuk İnan: Galatasaray'da karar verdim | 'Sanchez, Gedson ve Osimhen'i isterdim'

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Hocalığa karar vermesiyle ilgili konuşan Selçuk İnan, "Galatasaray'daki futbolculuğumun son senesinde teknik direktör olmaya karar vermiştim. Artık o gözle antrenmanlara çıkıyordum. Yardımcı antrenörlük dönemi benim için çok önemliydi. Futbolu bıraktığım ilk gün bile bazı kulüplerin teveccühü oldu. Fatih hocamla iki seneye yakın antrenörlük deneyimim oldu. Kasımpaşa teklifte bulununca benim için bir fırsat doğdu. Şimdi ise Antep'teyiz. Burada gerçekten kendimi evimde hissediyorum. İyi şartlar altında çalışıyoruz. Taraftarımız takımlarına sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"SANCHEZ, GEDSON VE OSIMHEN'İ İSTERDİM"

Sınırsız harcama limiti olması durumunda Süper Lig'den transfer edeceği 3 isme dair konuşan Selçuk İnan, "Harcama limiti en düşük olan takımın hocası olarak öyle bir şansım olsaydı, Davinson Sanchez, Gedson ve Osimhen'i de isterdim. Kendi oyuncularımı kimseye değişmem şu anda. Bu konuda mütevazi olmayacağım. Çok iyi oyuncularım var. Onlara çok inanıyorum. Bu saydığım 3 oyuncu, gerçekten iyi oyuncular." dedi.

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Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK, 11 maç oynadığı ligde topladığı 12 puanla 14. sırada yer alıyor.