Futbol Haberleri

Selçuk İnan: 'Fenerbahçe'yi iyi biliyoruz!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 21:01

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, mücadele öncesi açıklamalar yaptı.

"SAĞ BEKTE SYROTA İLE BAŞLIYORUZ"

İlk 11 tercihine dair konuşan Selçuk İnan, "Henüz antrenman yapmadı ama Ahmet Oğuz sakat olduğu için sağ bekte Syrota ile çıkacağız. İnşallah faydalı olacak." ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ DEFA MOURINHO'YA KARŞI OYNADIK"

Fenerbahçe'ye iyi çalıştıklarını dile getiren İnan, "Bütün takımlardan ilham aldık. Hazırlık maçları da dahil Fenerbahçe maçlarını izledim. Geçen seneden de Fenerbahçe'yi iyi biliyoruz. Birkaç defa Mourinho'ya karşı mücadele ettik. Geçen sene burada puana çok yaklaşmıştık, olmadı." dedi.

"PUAN YA DA PUANLAR"

Genç çalıştırıcı sözlerini "Uzun yıllardan sonra Süper Lig'deyiz. İnşallah iyi bir mücadele sonrası puan ya da puanlar alırız." ifadeleriyle sonlandırdı.

