Selçuk İnan: 'Fenerbahçe'ye karşı cesaretli oynayacağız!'

Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü oynayacakları Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da Teknik Direktör Selçuk İnan, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Planladığı oyun ve takım konusunda hedefinin neresinde olduğuna dair soruya yanıt vererek toplantıya başlayan İnan, "Takımım şu anda her şeyiyle yüzde 50 diyebilirim. Çünkü gelecekler gidecekleri olacak. Uzun yıllardan sonra Süper Lig'deyiz. İlk 2 maçta 'Evet, biz bu ligde varız ve güçlü bir şekilde geliyoruz' mesajını bence oyuncularımız ve camiamız hissettirdi. Bu beni çok mutlu ediyor. Bu kadar önemli, mücadele süresi üst düzey 2 maçtan sonra puan ya da puanlar almak isterdim. En azından bu şehir, bu taraftar, sizler bunu fazlasıyla hak ettiniz. Beni en çok üzen şey; karşılığını alamamak. Ama onun Allah'ın izniyle üstesinden geleceğiz. Çünkü takıma çok inanıyorum. Size çok güveniyorum. Bu sevginin karşılığını mutlaka vereceğiz" dedi.



"İstediğim takımı mutlaka kuracağım"

Yeni oyuncuların kadroya katılmasından sonra yüzde yüz hazır olacaklarının altını çizen Selçuk İnan, "Harcama limitlerimiz var. Sıkıntılarımız var. Bazı mevkilerde eksikliklerimiz var. Bunu sizinle paylaştım. Bunların hepsinin bir araya gelmesi ve bundan sonra saha çalışmaları çok kolay olmuyor. İkisi bir arada yapamıyoruz maalesef şu anda. Yeni oyuncularımızı bekliyoruz. Gelecekler gidecekler olacak. Bunların hepsi gerçekleştikten sonra bence tam yüzde yüz hazır hale geleceğiz. Ama bu transfer sürecinde yeni takım oluşturmak zor bir iş. Ben bütün kariyerimde hep bunlara denk geldim. Belki de ben öyle seçiyorum. Sevdiğim işte bu. Kendime en çok güvendiğim alan da bu. İstediğim takımı mutlaka kuracağım. İnanıyorum. Çok az bir zamanımız kaldı. Ama şu andaki durum bile beni ayrıca çok mutlu ediyor, hep beraber bunun üstesinden kalkacağız. İnanıyorum" ifadelerini kullandı.



"Ahmet'in alt yapıyla antrenmana çıkması yönetimsel karar"

Yönetimin kadro dışı kararı aldığı, antrenmanlara da alt yapıyla çıkan Ahmet Sagat ve yolların ayrıldığı kamuoyuna yansıyan Samet Yalçın hakkında teknik direktör İnan, "Ahmet ile ilgili konu yönetimsel bir karar. Ben bütün oyuncularımın sahada olmasını istiyorum. Bildiğim kadarıyla ona teklifler var ve şu anda finansal açıdan sıkıntılı bir durumdayız. Çünkü yeni oyuncuları alabilmek için limit açmamız gerekiyor. Bu durumda da yöneticilerimiz böyle bir karar aldı. Samet ile ilgili de; Samet'e çok teklifler var. Çok arayan soran oluyor. Ama Samet şu an bizim için önemli bir oyuncu. Ben onun gitmesini istemediğimi başkanımızla paylaştım" diye konuştu.

"Karol, Fenerbahçe maçında bizimle olmak istiyor"

Fiziksel olarak hazır olması durumunda son transfer Karol Linetty'i Fenerbahçe maçında oynatmayı düşünebileceği belirten genç teknik adam, "Karol ile az önce bir toplantı yaptım. Aslında bizimle beraber olmak istiyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Ben de onu çok görmek istiyorum ama eğer fiziksel açıdan hazır değilse ve ileride bize bir sorun teşkil edecekse de o riske giremeyebilirim. Şu anki görüntü; maçta bizimle olmayı çok istiyor. Oyuncunun bu isteğine belki de olumlu cevap vereceğiz" açıklamasını yaptı.



"Büyük takımlarda dahi gördüğüm bir durum değildi, bizi daha çok hırslandırıyor"

Taraftarın 1-0 mağlup oldukları Samsunspor maçından sonra tüm takımı alkışlamasıyla ilgili olarak Selçuk İnan, "Bu benim çok gördüğüm bir durum değildi. Asıl üzüntüm bu. Taraftarların bu kadar takımı sevmesi, bize sahip çıkması beni daha da çok hırslandırıyor. Aynı zamanda da çok üzülüyorum. Bu kadar iyi oyunun karşısında bu şehir, bu taraftar, bu takım puanlar kazanmalıydı. Ama futbol böyle işte. Bazen hak etseniz de, çok iyi oynasanız da, mücadele etseniz de karşılığı olmuyor. Ama bu böyle devam etmeyecek. Yüzde yüz eminim. Çünkü Allah çalışanının hakkını mutlaka veriyor. Bu oyuncular, bu kadar büyük mücadele gösteriyor. Bu taraftar bu kadar takımı sahipleniyor. Elbet maçları kazanacağız. Taraftarların bu şekilde bize destek vermesi bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Oyuncularıma da, bana da daha fazla çalışma isteği geliyor. Biz de onları mahcup etmemek, taraftarları mutlu etmek için elimizden ne geliyorsa daha da fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Ben büyük takımlara da dahi herkesin bu kadar birlikte olduğu çok az an yaşadım. O yüzden çok mutluyum gururluyum. Hep beraber inşallah insanların gurur duyacağı bir takım oluşturacağız" şeklinde konuştu.



"Fenerbahçe maçında cesaretli oynayacağız"

Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak teknik direktör Selçuk İnan, "Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağız. Bizim için çok önemli bir maç. Büyük bir maç. Dolayısıyla motivasyonun düşmesi ya da en üstte olması diye bir şey yok. Üstün de üstünde motivasyonla sahada olacağız. Buraya geldiğim ilk günden beri söylediğim tek bir şey var. Kocaelispor herkesi yenebilecek bir takım. Oraya maçı kazanmak için gideceğiz. Elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Cesaretli oynayacağız. Fenerbahçe çok önemli oyunculardan kurulu, büyük bir camia. Fenerbahçe'nin kendi stadında onları mağlup etmek çok kolay değil. Yanılmıyorsam tarihimizde ilk olur. Biz orada mücadele edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa daha da fazlasını yapıp oradan puan ya da puanlar alacağız. Bu tür maçlara sahada hazırlanıyorsunuz, fiziksel olarak hazır hale geliyorsunuz. Mental olarak da hazırlık yapmanız lazım. Biz de oyuncularımızla hem sahanın içinde hem sahanın dışında hem bireysel olarak hem de grup olarak arada mental çalışmaları yapıyoruz. Bu maçları kazanmak için ne gerekiyorsa ekibimle beraber yapıyoruz. Ne kullanılacaksa onu kullanıyoruz ve maça öyle hazırlanmaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Transferde biraz geç kaldığımızı düşünüyorum"

Transferlerin geç kalıp kalmadığıyla ilgili soruya ise Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bu noktada biraz geç kaldığımızı düşünüyorum. Dürüstçe cevap vermek istiyorum; transfer kolay olmuyor. Oyuncuları gerçekten istediği şartlarda buraya getirmek çok basit değil. Dediğim gibi geçen sene 1.Lig’de harcama limiti diye bir şey yokmuş. Transferler ona göre yapılmış da olabilir. Daha rahattı belki de. Ama bu sene Süper Lig'de belli harcama limiti var. Onlardan çıkamıyorsunuz. İstediğiniz oyuncuları buraya getirmek çok kolay olmuyor. Bazen bir transfer 2 ay sürüyor. Gönül ister ki hepsini zamanında gelsin. Biz de bütün takımla çıkalım, çalışalım ama olmadı. Bu sadece bizim için geçerli bir durum da değil, Türkiye'de bütün takımlar bu zorluğu yaşıyor" dedi.



"Ozan Tufan’ı takımda tabii ki görmek isterim"

Harcama limitlerinin yüzde 10 oranında esnetilmesi yönünde kamuoyuna yansıyan bilgilerin ve Trabzonspor’dan Ozan Tufan ile transfer temaslarının sorulması üzerine İnan, "Bu sapma olursa bizim için iyi haber olur. En azından rahatlarız. Çünkü belki stoper mevkiine de oyuncu almamızı kolaylaştıracak. İnşallah olur. Onun dışında Ozan çok önceden tanıdığım iyi bir oyuncu. Şu anda Trabzonspor futbolcusu. Belki onunla ilgili konuşmak çok doğru değil ama şartlar oluşursa Ozan’ı takım da tabii ki görmek isterim. Ama önce oyuncu isteyecek. Tabii ki ondan sonra bir anlaşma olursa takımı da görmek isterim" sözlerini kaydetti.