Selçuk İnan: 'Fenerbahçe'nin pozisyonu yokken golü yedik!'

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup Kocaelispor'da teknik direktör maçın ardından önemli açıklamalar yaptı.

"POZİSYON YOKKEN GOL YEDİK"

Mağlubiyeti değerlendiren Selçuk İnan, "Bu kadar erken gol yemek beklediğimiz bir şey değildi. Biraz daha önde oynamamızı devreye sokmamızı sağladı. Can'ı öne attık. Yeni bir takımız. 1 gol yedikten sonra 5-6 dakika oyundan düştük ama sonra dengeledik. Duran toptan golü de bulduk. Oyun da istediğimiz gibi gidiyordu. Fenerbahçe'nin pozisyonu yokken ikinci golü yedik." dedi.

"DEFANSİF OLARAK İYİ BİR MAÇ ÇIKARMALIYDIK"

Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu dile getiren İnan, "Rakibiniz kadar mücadele etmezseniz kazanamazsınız. Fiziksel olarak güçlü bir takım. Bütün hava toplarını kazandılar. Defansif olarak daha iyi bir maç çıkarmamız gerekirdi." ifadelerini kullandı.

