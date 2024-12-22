Selçuk İnan: 'Çok mutlu ve gururluyum'

Haberin Devamı

İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutladı.

Kent için anlamlı günde galibiyet aldıkları için ayrıca mutlu olduğunu vurgulayan İnan, "Antalyaspor son bir kaç haftadır iyi oynayan ve istediği sonuçları alan bir takım. Özgüveni yüksek, fırsatlar bulan ve önemli oyunculara sahip bir takım. Biz de hafta içi bu maça iyi hazırlandık. Oyuncularım bu maçı kazanmayı gerçekten çok istedi. Uzun süre önde baskı yaptılar ve netice aldılar. Final paslarında daha dikkatli olsaydık sonuç farlı olabilirdi. Oyuncularım adına çok mutlu ve gururluyum çünkü çok iyi mücadele ettiler." değerlendirmesinde bulundu.