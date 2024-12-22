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Selçuk İnan: 'Çok mutlu ve gururluyum'

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#Gaziantep FK#Selçuk İnan#ANTALYASPOR
Selçuk İnan: Çok mutlu ve gururluyum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 16:33

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenen Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

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İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutladı.

Kent için anlamlı günde galibiyet aldıkları için ayrıca mutlu olduğunu vurgulayan İnan, "Antalyaspor son bir kaç haftadır iyi oynayan ve istediği sonuçları alan bir takım. Özgüveni yüksek, fırsatlar bulan ve önemli oyunculara sahip bir takım. Biz de hafta içi bu maça iyi hazırlandık. Oyuncularım bu maçı kazanmayı gerçekten çok istedi. Uzun süre önde baskı yaptılar ve netice aldılar. Final paslarında daha dikkatli olsaydık sonuç farlı olabilirdi. Oyuncularım adına çok mutlu ve gururluyum çünkü çok iyi mücadele ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

 

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#Gaziantep FK#Selçuk İnan#ANTALYASPOR

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