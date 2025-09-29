Selçuk İnan: 'Bana nasip oldu, üzgünüz!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kocaelispor’u 3-1 yendi. Mücadelenin ardından konuk ekibin teknik direktörü Selçuk İnan, mağlubiyeti değerlendirdi.

İşte Selçuk İnan'ın açıklamaları;

"ÇOK BASİT GOLER YEDİK"

"Galip gelememenin getirdiği baskı var, bu da maçın başında kendini belli etti. Oyuncular çok konsantre olmuş, ben buna vuruyorum. Çok basit goller yedik. Böylesi bir deplasmanda ilk 10 dakikada iki bireysel hata yaparsak, dönmek kolay olmaz. Bu bireysel hataları ben de yaptım, oyuncuları suçlamıyorum. Onlar herkesten daha çok üzgün.

"BANA NASİP OLDU"

İkinci yarı güzel şeyler gösterdik, pes etmedik. Haftalardır kazanamıyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Gol yollarında çözüm üretmeye çalışıyoruz. 2-1 yaptık, 2-2 olabilirdi. Oyun 2-2'ye doğru gidiyordu. Sonra yine bir korner, yine kendi kalemize attık sanırım. Böyle bir şey çok teknik adamın kariyerinde olmaz. Bana nasip oldu, üzgünüz."

Haberin Devamı

"ANA PLAN TOPA SAHİP OLMAKTI"

"Topa sahip olmak ana planımızdı. Beşiktaş baskı yapıyor ama belli bir bölümden sonra baskıyı kıracağımızı biliyordum. Topa sahip olmak için fazlasıyla çalışıyorum. Bu tür maçlarda topu ayağınızda tutmazsanız işiniz zor oluyor. Buralarda böyle hatalar cezasız kalmıyor."

"TÜRK HAKEMLERİNİ SEVİYORUM"

"Ben Türk hakemlerini çok seviyorum. Onları seviyorum. Kesinlikle yabancı hakemlerin gelmesini istemiyorum. Onları çok destekliyorum."