Selçuk İnan 6 gollü galibiyeti yorumladı: İnancım tamdı

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’u 6-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Gaziantep Futbol Kulübü’nün Teknik Direktörü Selçuk İnan, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayıp Nicolas Nkoulou'nun hayatını kaybeden ağabeyi için başsağlığı diledi ve galibiyeti Nkoulou’ya armağan ettiklerini söyledi.

“BU MAÇI KAZANACAKLARINA EMİNDİM”

Kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirten İnan, “Hafta başından bu yana takım çalışmalarımızda inancım tamdı. Bu maçı kazanacaklarına emindim. Sahada hiç beklemediğimiz hava şartları oldu ama oyuncularım adapte oldu. Rakibimiz ikinci yarı eksik kaldı ama oyun istekleri hiç azalmadı. Futbolcularımın önemli bir galibiyet almaları beni mutlu etti. Geldiğimden bu yana ofans tarafında gelişmeler görmek beni mutlu ediyor. Gücümüzün yettiği kadar mücadele edip geliştirdiğimiz oyun vardı. Bu takım artık pozisyonlara girip gol atmak için çabalıyor. 8 maçta 8 topumuz direkten döndü. Bugün bir maç kazandık ve hak ettiğimiz bir galibiyetti. Kazandığımız için şehir adına, taraftarlar adına çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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HİKMET KARAMAN: “DRAMATİK BİR MAÇ İZLEDİK”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, “Öncelikle dramatik bir maç izledik. Mario Balotelli yanımıza geldi ve topu görmüyoruz dedi. Sonrasında golü yedik ve hakem bizi içeri yolladı. 3 kere üzerimi değiştirdim. Herkes ayakkabılarını, üstünü değiştirdi. Çıktıktan sonra beraberliği yakaladık ama gol yedik ve Mario kırmızı kart gördü. İyi bir Adana Demirspor taraftarı var, takımına sahip çıkan bir şehrimiz var. Maçtan uzaklaştığınızda oyuncuları motive etmek, sorumluluklarınızı yerine getirmek çok önemli” ifadelerini kullandı.



Oyuncuları motive etmenin önemli olduğunu vurgulayan Karaman, “Taraftar bana kızıyordur. 5 aya yakındır buradayım. Bu görev süresinde oyuncular sorumlulukların bilincinde bu haftaya kadar geldiler. Ama bazen oyuncu grubunu ruhsal ve zihinsel mutlu etmezseniz oyun disiplini, motivasyon, maça asılma gibi şeyler göremezsiniz. Biz o kritik dönemleri buhranlı yaşadık. Bunun faturasını da bugün ağır bir şekilde yedik. Onun için oyunculara fazla yüklenmemek gerekiyor. Kendi içimizde nasıl bir savaş, mücadele verdiğimizi çok iyi biliyorum. Hem takımımıza hem de şehrimize sahip çıkıp kalan 2 maçı çok iyi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

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