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Haber Giriş: 26.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

"Selanik'te yıldırımlar Sergen Yalçın'ın başına düşüyor"

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"Selanik'te yıldırımlar Sergen Yalçın'ın başına düşüyor"
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Dün akşamki maç Yunanistan’da, PAOK Başkanı Savvidis’in sahibi olduğu kanaldan yayınlandı. Müsabakanın spikeri Aleksis Spiropulos ‘PAOK’tan bu kadarını beklemiyorduk’ derken takımının Sergen Yalçın’ı hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.

Spor Arena - Yorgo Kırbaki | PAOK ile Beşiktaş arasında oynanan UEFa Şampiyonlar Ligi 2. tur eleme maçı, Yunanistan’da, PaOk’un Başkanı İvan Savvidis’in sahibi olduğu ‘OPEN TV kanalından yayınlandı.

Maçı anlatan, Yunanistan’ın en ünlü spikerlerinden Aleksis spiropulos kritik dakikalarda şunları söyledi:

Dakika 7: Harika çocuk 18 yaşındaki Christos Tzolis golünü attı. PAOk için yol erken açıldı.

‘FİLM GiBi’

Dakika 20: Beşiktaş’ın şu ana kadar sergilediği futbol, şüphesiz Sergen Yalçın’ın beklentilerinin gerisinde olmalı.
Dakika 24: İnanmayacaksınız ama yine Christos Tzolis ve 2-0. Doğru adam doğru yerde. Film gibi.
Dakika 29: Ufaklık (Tzolis) asist yaptı, Pelkas attı 3-0. PAOK, Beşiktaş’ı nereye istiyorsa oraya sürüklüyor.
Dakika 34: Selanik’te yıldırımlar sanki Sergen Yalçın’ın başına düşüyor.
Dakika 36: Larin attı 3-1. Beşiktaş PAOK’un yelkenlerini indirmeye çalışıyor. Dikkat.

‘SÜZGECE ÇEVİRDİLER’

Dakika 40: Welinton çok kontrolsüz, penaltı yaptı. Akpom attı, Ersin kurtardı. Yazık.
Dakika 42: Yarım saat her şey çok güzeldi. Şimdi işler pek iyi gitmiyor.
İlk yarı sonu: PAOK’tan bu kadarını beklemiyorduk.
Maç sonu: PAOK 30 dakika için Beşiktaş’ın savunmasını süzgece çevirdi ve kazandı.

Selanikte yıldırımlar Sergen Yalçının başına düşüyor

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