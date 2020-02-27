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Futbol
Haber Giriş: 27.02.2020 - 11:26,Son Güncelleme:/

Selam verdi, borçlu çıktı! Nevzat Aydın tweet atınca...

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Selam verdi, borçlu çıktı! Nevzat Aydın tweet atınca...
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Trabzonspor eski yöneticisi olan Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın ile Ümraniyespor arasında sosyal medyada ilginç bir diyalog geçti. Yemeksepeti sponsor olacak mı? İşte detaylar...

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor 24. hafta maçında Adanaspor deplasmanına konuk oldu. İstanbul ekibi karşılaşmayı 1-0 kazanırken, maçtan sonra dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Nevzat Aydın maçtan önce sosyal medyadan, "Adanaspor-Ümraniyespor var beIN Sports Max 1’de. Maç maçtır." tweet'ini atmıştı.

Bunun üzerine Ümraniyespor resmi Twitter hesabı ise maçtan sonra Nevzat Aydın'a sponsorluk vurgusunda bulundu. Takımın sponsoru olmadığını hatırlatan Ümraniyespor Kulübü, "Bize de bi sponsor lazımdı." ifadelerini kullanırken, Nevzat Aydın ise, "Güzel galibiyet. Tebrikler arkadaşlar." şeklinde cevap verirken, sponsorluk konusunu yanıtsız bıraktı. (Ajansspor)

Selam verdi, borçlu çıktı Nevzat Aydın tweet atınca...

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