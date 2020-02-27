Selam verdi, borçlu çıktı! Nevzat Aydın tweet atınca...

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor 24. hafta maçında Adanaspor deplasmanına konuk oldu. İstanbul ekibi karşılaşmayı 1-0 kazanırken, maçtan sonra dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Nevzat Aydın maçtan önce sosyal medyadan, "Adanaspor-Ümraniyespor var beIN Sports Max 1’de. Maç maçtır." tweet'ini atmıştı.

Bunun üzerine Ümraniyespor resmi Twitter hesabı ise maçtan sonra Nevzat Aydın'a sponsorluk vurgusunda bulundu. Takımın sponsoru olmadığını hatırlatan Ümraniyespor Kulübü, "Bize de bi sponsor lazımdı." ifadelerini kullanırken, Nevzat Aydın ise, "Güzel galibiyet. Tebrikler arkadaşlar." şeklinde cevap verirken, sponsorluk konusunu yanıtsız bıraktı. (Ajansspor)