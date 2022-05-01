Selam olsun bordo mavililere

Haberin Devamı

Trabzon’da dün 90 dakikanın ardından muhteşem bir coşku vardı ancak aslında kutlamalar henüz sabah saatlerinde başladı. Heyecanın kalbi şehir meydanıydı. Meydana kurulan sahnenin önünde yavaş yavaş toplandı taraftarlar. Yaşlı, genç, çocuk ve hatta bebek... Herkes oradaydı. Her tarafta meşaleler yandı. Kalabalık arttıkça coşku da arttı. Formalar, flamalar, bayraklar. Şehir her haliyle bordo maviydi. Mutluluk insanların gözünden okunuyordu. Tezahüratlar dalga dalga yayıldı kalabalıkta. Tezahüratlarda da sataşma yoktu; İmasız, atıfsız ve gayet açıktı: “Şampiyon Trabzonspor!”

Civar şehirler Trabzon’a aktı

Tezahüratlarda sadece 2010-11 sezonuna bolca nazire vardı. Üzerinden 10 yıl geçti ama şehrin hafızasında o sezonun anılarının hâlâ taze olduğu çok net. O nedenle bu kutlamalar taraftarlar için bir anlamda o sezondaki kaybın da telafisi. Konuştuğum herkes bu konuda mutabıktı. Zaten kayıtlarda yedinci şampiyonluk görünse de hafızalarda öyle değil. “Bu 8. şampiyonluğumuz” diyordu herkes. Çünkü 2010-11’i de sayıyorlar. Civar şehirler Trabzon’a aktı. Artvin’den, Gümüşhane’den, Giresun ve Ordu gibi çevre şehirlerden polis ve jandarma takviyesi de oldu.

Haberin Devamı

Öfke yok, gurur ve gönderme var

Tüm kentte oteller doluydu. Bazı taraftarlar ancak Rize ve Giresun gibi yakın yerlerde yer bulabildi ama zaten kimsenin de otele gitmek gibi bir niyeti yok gibiydi. Nitekim Trabzon dün gece hiç uyumadı! Sadece Trabzon’un değil bütün Anadolu’nun kazanımı olarak gördüklerini dile getirdiler bu şampiyonluğu. Stada giremeyenler için Trabzon meydanında büyük bir sahne kuruldu. Binlerce kişi maçı oradan izledi. Saatler önce başlayan coşku ve heyecan maç boyunca bir an olsun eksilmedi. Bitiş düdüğüyle birlikte de doruğa ulaştı ve Trabzon bir şenlik alanı oldu.

Mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz

STAT içinde, Trabzonspor’un şampiyonluğunda büyük payı olan kaleci Uğurcan Çakır, duygularını şöyle dile getirdi: “Mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. 2010-11’de yaşananlar var. O zaman üzüntüden, şimdi ise mutluluktan ağlıyoruz. Bu şehrin çocukları olarak çok mutluyuz. Bütün şehre armağan olsun. Selam olsun bordo mavililere...”

Haberin Devamı

TRABZON’DA F.BAHÇE’Yi ÖFKELENDiREN PANKART

Trabzonspor tribünlerinde maç öncesi açıklan dev pankartta avcı kıyafetiyle Abdullah Avcı yer alırken, sırtındaki tüfeğin ucunda, elinde ‘2010- 2011 şampiyonu Trabzonspor’ pankartı tutan bir kanarya yer aldı. Bu pankart F.Bahçe Kulübü’nün büyük tepkisini çekti. Sarı lacivertliler sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada pankartla ilgili savcıları göreve çağırdı. Sarı lacivertlilerin başkan vekili Burak Kızılhan da “2010-11 şampiyonu Fenerbahçe’dir. Bu maçta yaşananlar bardağı taşırdı. yeni bir hukuki süreci başlattık. Pankart rezalet örneğidir" ifadelerini kullandı.

HAMi’NiN YENGESi DE KUTLAMADA

Asiye Mandıralı, Trabzonspor’un ünlü futbolcularından Hami Mandıralı’nın yengesi. Hami 90’lı yıllarda Trabzonspor’un efsanesiydi. Metrelerce uzaktan çektiği sert şutlar kalecilerin kâbusuydu. Yengesi dün kalabalığın coşkusuna kâh alkışla kâh sloganla ortak oldu. Kelimeleri hızla birbirine bağlayarak anlatıyor. “Doğdum doğalı maçları takip ederim. Benim uşaklarım da hep fanatik. Keyfimize diyecek yok. İlk bayramı şimdi kutladık. İkinci bayram da pazartesi olacak.”

Haberin Devamı

BOFFiN’E YUMRUK

Antalyaspor Kulübü Başkan Aziz Çetin, maç bitmeden sahaya giren Trabzonsporlu taraftarların kalecileri Boffin ve futbolcuları Floranus’a yumruk ve tekme attığını, Türk futbolunun kaosa girmemesi için sahadan çekilmediklerini söyledi. Çetin “Sahaya giren bazı taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin’e vurdu. Türk futbolunu kaosa sokmamak için takımı sahadan çekmedik. Verilecek cezanın takipçisi olacağız. Trabzonspor’un şampiyonluğunu tebrik ederiz” diye konuştu.