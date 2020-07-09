Selahattin Baki kimdir? Fenerbahçe'de futbol şube sorumlusu Selahattin Baki hakkında bilgiler

Selahattin Baki 17 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya geldi. Selahattin Baki, Mt.Ida College’da İşletme Eğitimi’ni tamamladı. 2002-2005 yıllarında Antoine Makzume’de Deniz Taşımacılığı yapan Selahattin Baki, 2007’den bu yana Private Office of HRH Prince’de, Abdullah Bin Mosaad’ın Yatırım Danışmanlığı görevini sürdürmektedir.



2008-2011 yılları arasında Saudi Environmental Projects’de Pazarlama Departmanı’nda görev alan Baki, 2013 yılına kadar da Premier Kağıt Dönüşüm Genel Müdürlüğü yaptı.



2013 - 2017 yıllarında Sheffield United Football Club’da Yönetim Kurulu üyeliği yapan Baki,

2017 - 2018 yılları arasında ise aynı kulübün Teknik Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir.