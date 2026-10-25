Şekip Mosturoğlu: 'Fenerbahçe'nin haklı olduğu ortaya çıktı!'

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı hakem teşkilatı yöneticileri ve hakem Yasin Kol’un tutuklanmalarına dikkat çekerek, “Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma huyu vardır’ sözü bizim camiamızın bir mottosudur. Yıllardır haykırdığımız, ‘Türk futbolunda trajik bir tiyatro oynanıyor’ sözünün ne kadar büyük bir maddi gerçekliğe dayandığı bugün tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Bizler, ‘Türk futbolunda sistem köhnemiş, kurumsal yapı çürümüş; isimlerin değişmesi yetmez, reform şart’ dedikçe; birileri bizleri sportif rekabet hırsıyla hareket etmekle suçladı. Ancak bugün, Fenerbahçe’nin söylemlerindeki haklılığı çok acı bir şekilde tecelli etmiştir” diye konuştu