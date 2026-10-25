×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Şekip Mosturoğlu: 'Fenerbahçe'nin haklı olduğu ortaya çıktı!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Şekip Mosturoğlu#Gazetehaberleri
Şekip Mosturoğlu: Fenerbahçenin haklı olduğu ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 07:00

Divan Kurulu Başkanı Mosturoğlu, MHK operasyonuna dikkat çekti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı hakem teşkilatı yöneticileri ve hakem Yasin Kol’un tutuklanmalarına dikkat çekerek, “Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma huyu vardır’ sözü bizim camiamızın bir mottosudur. Yıllardır haykırdığımız, ‘Türk futbolunda trajik bir tiyatro oynanıyor’ sözünün ne kadar büyük bir maddi gerçekliğe dayandığı bugün tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Bizler, ‘Türk futbolunda sistem köhnemiş, kurumsal yapı çürümüş; isimlerin değişmesi yetmez, reform şart’ dedikçe; birileri bizleri sportif rekabet hırsıyla hareket etmekle suçladı. Ancak bugün, Fenerbahçe’nin söylemlerindeki haklılığı çok acı bir şekilde tecelli etmiştir” diye konuştu

Gözden KaçmasınAziz Yıldırım: 217 milyon Euro kulübe para sokmuşuzAziz Yıldırım: '217 milyon Euro kulübe para sokmuşuz!'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Şekip Mosturoğlu#Gazetehaberleri

BAKMADAN GEÇME!