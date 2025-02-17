Şekip Mosturoğlu: 'Bu sene biz şampiyon olacağız'

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Fenerbahçeli İşadamları Derneği (FBİAD) geleneksel buluşmasında camianın önde gelen isimleri bir araya geldi. Fenerbahçe Dalyan Club’ta gerçekleştirilen organizasyona Yüksek Divan Kurulu Başkanı M. Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya, AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, Dernekler Birimi Müdürü Asil Ramazan Erkan, FBİAD Başkanı Güven Güleşçe, dernek üyeleri ve ailelerinin yanı sıra Fenerbahçe eski futbolcularından Bülent Uygun, Tarık Daşgün ile teknik direktör Yılmaz Vural katıldı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı M.Şekip Mosturoğlu burada yaptığı konuşmada, “Puan olarak gerideyiz ama takımımız ivme kazandı. Mükemmel bir hocamız var, kadromuz yenilendi. Önümüzde bir derbi var. Umuyorum ve diliyorum ki derbide kazanan biz olacağız, bu birlik ve beraberlikle de bu sezon biz şampiyon olacağız"dedi.

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'BU BİRLİK VE BERABERLİKLE FUTBOLDA FENERBAHÇE ÇAĞI BAŞLIYOR'

“İhtiyacımız olan tek şey var birlik ve beraberliğimiz" diyen Mosturoğlu, “Maalesef sportif sonuçlar gelmediği zaman birlik ve beraberliğimizde bozulma olabiliyor. Birlik ve beraberlik bozulması sadece ama sadece rakibimizin işine geliyor. Dostluğumuz daim başarılarımız daim olsun diyorum. İnşallah bu beraberlikle arzu edilen Fenerbahçe çağı futbolda başlıyor. Bu sezon ve önümüzdeki sezon kupaların futbolcularımızın elinde yükseldiği bir futbol sezonu göreceğiz. Amatör branşlarda da finalde sadece rakibimiz değişiyor, finalde mutlaka biz oluyoruz. Basketbolda da inşallah Euroleague’de bu sezon kupayı biz kaldıracağız" dedi. Mosturoğlu, FBİAD’ın Yüksek Divan Kurulu üyeleri için özel olarak hazırladığı rozet için de teşekkür etti.

BÜLENT UYGUN: "FENERBAHÇE’NİN ŞEREFLİ FORMASINI GİYMEKTEN ONUR VE MUTLULUK YAŞADIK"

Teknik direktör Bülent Uygun, 3 Temmuz kumpasında kader birliği yaşadıkları M. Şekip Mosturoğlu’na teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Şekip Mosturoğlu kader birliği yaptığımız direniş bayramının 5 kahramanından bir tanesi. Çok zorluklar altında inanılmaz mücadele vererek Fenerbahçe’nin büyüklüğünü göstermiş özel bir insan. Onu tebrik ediyorum. FBİAD’lı güzel insanlarla bir arada olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Bizler Fenerbahçe’de top oynadık, şampiyonluklar yaşadık, gol kralı oldum. Fenerbahçe’den en fazla puan olan teknik direktör oldum. Fenerbahçeliliğin gerekliliği budur, asilliği budur. Rakibi kim olursa olsun sahaya çıkar en iyisini yapar. Biz de teknik direktörlük kariyerimizde en iyisini en güzelini yapmaya çalıştık. Gerek teknik direktörlükte gerek futbolculuk zamanında bu camianın şerefli formasını giymekten onur ve mutluluğunu yaşadık" dedi.