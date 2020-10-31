Şeker mi Şaka mı? Rainbow Six Siege Cadılar Bayramı etkinlikleri devam ediyor

Bu sene Cadılar Bayramına özel gelecek modun adı Sugar Fright (Şeker Korkusu) olarak açıklandı. Bu moda şakacı (tricksters) ve şekerci (treaters) olarak gruplara ayrılan oyuncuların görevi, takımları için şeker toplamak. Oyuncular, oyundaki operator kahramanların birer kukla versiyonuyla oynayacak. Yayınlanan fragmanın hikâyesine göre karakterlerimiz gece yatmadan önce topladığı tüm şekerleri yediği için kötü bir rüyanın içinde savaşıyor.

Kuklaları öldürüldüğü zaman arkasında şeker bırakıyor. Oyuncuların amacı ise olabildiğince çok şeker toplamak.

Oyulmuş balkabakları, canlı renkler ve ölü bakışlara sahip ürperti veren kuklaların oluşturduğu tezat ile birlikte Rainbow Six, Sugar Fright ile bu sene de Cadılar Bayramı ruhunu iyi bir şekilde yansıtmada başarılı oldu gibi görünüyor.

Bu mod, Rainbow Six’de oyuncuların çok alışık olmadığı bazı özellikleri de barındırıyor. Oyuncular, öldürüldükten sonra aynı tur içinde de yeniden canlanarak savaşmaya devam edebilecek. Ubisoft, bu özellikle birlikte dereceli ve derecesiz maçları terk edenlerin 30 dakikalık ceza alacağını da duyurdu. Maçı oyunun özet ekranında bile terk ederseniz ceza alıyorsunuz, o yüzden oyuncuların dikkatli davranmasında fayda var.