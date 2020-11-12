SEGA, Japon arcade oyunu pazarından elini ayağını çekiyor

Şirketin arcade üretimlerinin büyük bir kısmının gerçekleştiği SEGA Entertainment kolu, Genda isminde bir şirket tarafından alındı. SEGA Sammy, resmi olarak SEGA Entertainment’in %85.1’lik hissesini Genda’ya sattı. SEGA Entertainment’in %14.9’luk hissesi SEGA Sammy Holding’e ait, bu yüzden hayranlar için hâlâ umut var.

Korona virüsün de etkisiyle, SEGA’nın Akihabara’daki Akihabara Kigo isimli arcade salonu yıllık 191 milyon dolarlık zarara sebep olacağının hesaplarıyla birlikte Genda, eğlence makinelerini ve ilgili tüm ödül ve Sega Entertainment ürünlerini satın aldı.

Her ne kadar batı kültüründe çok yeri olmasa da arcade oyunları uzak doğu ve özellikle Japonya’da çok popüler. Bu yüzden SEGA’nın 60. Yılı kutlamaları kimi hayranlar için buruk geçecek gibi görünüyor.