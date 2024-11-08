Sefil bir seriye Fenerbahçe son verdi

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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi mücadelesinde AZ Alkmaar’a 3-1 yenilmesi Hollanda’da şaşkınlıkla karşılandı. Son 8 maçında 7 yenilgi ve 1 beraberlik alarak sarı lacivertli takımın karşısına çıkan ve gençlerin ağırlıkta olduğu eksik bir kadro ile elde edilen galibiyete Hollanda basını geniş yer ayırdı. “Fenerbahçe ne yaşadığını bilmiyordu” yorumu da yapılırrken, medya karşılaşmayı şu şekilde gördü.

AZ, F.Bahçe'yi gençlerle kenara itti

· DE TELEGRAF: “Sefil bir seriye son verdiler. Maarten Martens, 2023 Gençler Ligi’nin ünlü takımının yeteneklerini F.Bahçe karşısında görme fırsatı buldu. Türk kulübü ne yaşadığını bilmiyordu ve Alkmaar’a 3-1 yenildi.”

· VOETBAL PRIMEUR: “AZ Alkmaar, gençleriyle sürpriz bir şekilde F.Bahçe’yi kenara itti. Maarten Martens’in takımı önemli bir galibiyet aldı.”

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· NORDHOLLANDS DAGBLAD: “Gençler A’dan Z’ye ışıkları yaktı: F.Bahçe karşı alınan zafer karanlık bir döneme son verdi.

18'lik Smit baş roldeydi

· AZ Alkmaar-F. Bahçe maçında 64. dakikada oyuna giren ve takımını 2-1 öne geçiren golü de atan 18 yaşındaki Kees Smit’in performansı da Hollanda basınında öne çıktı. Algemeen Dagblad: “Genç AZ, Fenerbahçe’yi geçti, Kees Smit başrolü üstlendi.” ifadesine yer verirken, NOS ise “AZ, 18 yaşındaki Smit’in de katkısıyla Fenerbahçe’yi geçti” başlığını attı.