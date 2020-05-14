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GeriFutbol Sefer Hakan Olgun: "Koronavirüs beni çok etkiledi, ailemin yanında olmak için istifa ediyorum..."
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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.05.2020 - 17:29,Son Güncelleme:

Sefer Hakan Olgun: "Koronavirüs beni çok etkiledi, ailemin yanında olmak için istifa ediyorum..."

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Sefer Hakan Olgun: "Koronavirüs beni çok etkiledi, ailemin yanında olmak için istifa ediyorum..."
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kaleci antrenörü Sefer Hakan Olgun'un istifa ettiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kaleci antrenörü Olgun'un yönetim kuruluna istifasını sunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz kaleci antrenörü Sefer Hakan Olgun, dün gece yönetim kurulumuza 'Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle manevi olarak etkilendiğini ve ailesinin yanında olmak istediğini' bildirerek kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını beyan etmiştir. Adanaspor ailesi olarak bu kararına saygı gösterdiğimizi belirtir, hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Sefer Hakan Olgun: Koronavirüs beni çok etkiledi, ailemin yanında olmak için istifa ediyorum...

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