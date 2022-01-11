Sebastien Loeb: Şampiyonluk şansını sonuna kadar zorlayacağız

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Acı haberi alır almaz anlattı En büyük hayali... Zor ikna olmuş...Acı haberi alır almaz anlattı! En büyük hayali... Zor ikna olmuş...#Ahmet Çalık
Ve Terim Floryada Duygu dolu anlar...Ve Terim Florya'da! Duygu dolu anlar...#Galatasaray
Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu oEpstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'#Sarah Kellen
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlanıyorAhmet Çalık son yolculuğuna uğurlanıyor#Ahmet Çalık
MEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli kararMEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli karar#Özel Okul
Uzmanlar uyardı: 1 dakikada zarar dönebilir... Bu arsalara milyon dolarlar harcanıyorUzmanlar uyardı: 1 dakikada zarar dönebilir... Bu arsalara milyon dolarlar harcanıyor#Metaverse
Ünlü turizm merkezi Bodrumda sel kâbusu Belediye Başkanından çağrıÜnlü turizm merkezi Bodrum'da sel kâbusu! Belediye Başkanı'ndan çağrı#Bodrum
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
HDPli Güzelin sözlüm dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmişHDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş#Semra Güzel
Tamamen kontrolden çıktılar Akılalmaz görüntüler: Vekilin evine baskın...Tamamen kontrolden çıktılar! Akılalmaz görüntüler: Vekilin evine baskın...#Fransa
İngiliz uzmandan ezber bozan aşı iddiası... Bu semptoma dikkatİngiliz uzmandan ezber bozan aşı iddiası... Bu semptoma dikkat#Koronavirüs
Gizlilik kararı aldırdı, kayıtlarda görünmüyor Eski kocam da Devlette bana ulaşamıyor, harikaGizlilik kararı aldırdı, kayıtlarda görünmüyor! 'Eski kocam da Devlette bana ulaşamıyor, harika!'#Koruma
NFT hakkında her şey... Neden bazıları diğerlerinden daha değerliNFT hakkında her şey... Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? #NFT
Genç avukatın kahreden ölümü... Kardeşi konuştu: Deli taklidi yapıyorGenç avukatın kahreden ölümü... Kardeşi konuştu: Deli taklidi yapıyor#Dilara Yıldız
Geçmişte o tip görgüsüzlükleri yaptım'Geçmişte o tip görgüsüzlükleri yaptım'#Ajda Pekkan
HABERLERSpor Arena Haberleri Motor Sporları Haberleri

Sebastien Loeb: Şampiyonluk şansını sonuna kadar zorlayacağız

#Sebastien Loeb#Dünya Ralli Şampiyonası#Dünya Ralli Şampiyonası Loeb
Sebastien Loeb: Şampiyonluk şansını sonuna kadar zorlayacağız

Dünya Ralli Şampiyonası efsanesi Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, Spor Arena'ya özel bir röportaj verirken hedefini de açıkladı.

Haberin Devamı

Dünya Ralli Şampiyonası efsanesi Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, 2016 yılından bu yana Dakar Rallisi’nde hünerlerini sergiliyor. 2017 ve 2019’da dünyanın en zorlu rallisinde podyum da gören Fransız pilot, bir kez daha bu sevinci yaşamak için direksiyon başında. 2022 Dakar Rallisi’nde geride kalan ilk haftada 2 etap kazanan Loeb, ilk haftayı Spor Arena çin değerlendirirken hedefini de açıkladı.

Dakar’da ilk hafta geride kaldı. Takımınla ikinci Dakar tecrübeni yaşıyorsun. Senin için işler nasıl gidiyor?

Şu ana kadar her şeyin iyi gittiğini söyleyebilirim. Araç geçen seneden bu yana oldukça gelişti. Hatta harika hale geldiğini belirteyim. Direksiyona geçtiğimde beni çok heyecanlandıran bir hale geldi. Kullanırken çok keyif alıyorum. Oldukça da hızlı bir araç hâline geldi. Bundan da çok mutluyum. Sonuçlar da bunu gösteriyor zaten.

Haberin Devamı

Peki şu anki konumunuzdan memnun musunuz?

Açıkçası bu konuda biraz daha gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aracımızda bazı teknik sorunlar yaşadığımız için 37 dakika kaybettik. Bu sebeple de etaplar kazanmış olmamıza karşın liderin yaklaşık 15 dakika gerisindeyiz. Eğer bundan sonra teknik bir sorun olmazsa biz de şampiyonluk adına şansımızı sonuna kadar zorlayacağız.

Bu sene Dakar Rallisi’ndeki hedefiniz nedir?

Sonuçta Dakar Rallisi’nde yarışıyoruz. Dünyanın en zor rallisi. Bazı sorunların yaşanması muhtemeldi. Biz de bunları yaşadık. Şimdi hedefimiz harika bir ikinci hafta geçirmek. Sonuçta da sıralamada nerede olabileceğimizi hep birlikte göreceğiz.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sebastien Loeb#Dünya Ralli Şampiyonası#Dünya Ralli Şampiyonası Loeb

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi