Sebastien Loeb: Şampiyonluk şansını sonuna kadar zorlayacağız

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Dünya Ralli Şampiyonası efsanesi Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, 2016 yılından bu yana Dakar Rallisi’nde hünerlerini sergiliyor. 2017 ve 2019’da dünyanın en zorlu rallisinde podyum da gören Fransız pilot, bir kez daha bu sevinci yaşamak için direksiyon başında. 2022 Dakar Rallisi’nde geride kalan ilk haftada 2 etap kazanan Loeb, ilk haftayı Spor Arena çin değerlendirirken hedefini de açıkladı.

Dakar’da ilk hafta geride kaldı. Takımınla ikinci Dakar tecrübeni yaşıyorsun. Senin için işler nasıl gidiyor?



Şu ana kadar her şeyin iyi gittiğini söyleyebilirim. Araç geçen seneden bu yana oldukça gelişti. Hatta harika hale geldiğini belirteyim. Direksiyona geçtiğimde beni çok heyecanlandıran bir hale geldi. Kullanırken çok keyif alıyorum. Oldukça da hızlı bir araç hâline geldi. Bundan da çok mutluyum. Sonuçlar da bunu gösteriyor zaten.

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Peki şu anki konumunuzdan memnun musunuz?



Açıkçası bu konuda biraz daha gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aracımızda bazı teknik sorunlar yaşadığımız için 37 dakika kaybettik. Bu sebeple de etaplar kazanmış olmamıza karşın liderin yaklaşık 15 dakika gerisindeyiz. Eğer bundan sonra teknik bir sorun olmazsa biz de şampiyonluk adına şansımızı sonuna kadar zorlayacağız.

Bu sene Dakar Rallisi’ndeki hedefiniz nedir?



Sonuçta Dakar Rallisi’nde yarışıyoruz. Dünyanın en zor rallisi. Bazı sorunların yaşanması muhtemeldi. Biz de bunları yaşadık. Şimdi hedefimiz harika bir ikinci hafta geçirmek. Sonuçta da sıralamada nerede olabileceğimizi hep birlikte göreceğiz.