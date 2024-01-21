Sebastian Szymanski'den öz eleştiri: Çok iyi değildik

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Fenerbahçeli futbolcular Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski ve Jayden Oosterwolde, Samsunspor beraberliğini değerlendirdi.

Hatalı yanlarını değerlendireceklerini söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Gereksiz bir puan kaybı yaşadık. Duran toptaki pozisyonda biraz daha akıllı, dikkatli olmalıydık. Sonuç itibarıyla rakibe bakmaksızın lideriz. Kendimize odaklanmalı ve çarşamba günkü maça odaklanmalıyız. Futbol böyle. Bazı maçlarda puan kaybeder, bazı maçlarda kazanırsınız. Elbette hatalı yerleri değerlendireceğiz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Bir sonraki maça en iyi şekilde odaklanacağız." diye konuştu.

Ofansif anlamda iyi olmadıklarını söyleyen Sebastian Szymanski, "Kolay bir maç değildi. Rakip savunmada kuvvetli durdu. Kontratak oynadılar. İyi bir maç ortaya koymadık ofansif anlamda ve topa sahip olma noktasında, ayrıca bazı detaylarda... Çok iyi değildik. 1 puan aldık. Bu maçı analiz edeceğiz. Eksik noktaları göreceğiz. Çarşamba günkü maça en iyi şekilde odaklanacağız." dedi.

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"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMIYIZ"

Jayden Oosterwolde ise "Berabere kaldık. Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Önemli olan çarşamba nasıl tepki verebileceğimiz. Bu tarz takımlar bize korner veya duran toptan gol atabilir. Bunu bilmemize rağmen gol yedik. Önemli olan verdiğimiz reaksiyon bundan sonra. Biz Türkiye'nin en iyi takımıyız. Ben her zaman bek olarak oynadım ama stoper olarak da oynadım. Nerede oynarsam oynayayım önemli olan takımıma yardım etmek. Hocam da bana bu konuda güveniyor." açıklamasını yaptı.