Sebastian Szymanski'den Domenico Tedesco açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Szymanski ve Nene, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

NENE: MENTAL ANLAMDA GÜÇLÜ KALMALIYIZ

"Herkes aynı düşünüyordur zannediyorum. Çok büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Çok daha iyisini ortaya koymamız gerekiyordu. Daha çok çalışmalı ve maksimumu sahaya yansıtmalıyız; daha iyi oyun ve 3 puanlar için. Kafamızı kaldırmalı, daha çok çalışmalı ve taraftarımızı mutlu etmeliyiz.

Bana göre şu anda güçlü kalmamız gerekiyor. Mental anlamda güçlü kalmalıyız. Çok sıkı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Maçlarda ve antrenmanlarda maksimumu ortaya koymalıyız. İstediğimiz seviyeye gelmek için çok çalışmamız gerekiyor."

SZYMANSKI: "ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

"Hoca değişiminin bizi etkilediğini ben zannetmiyorum. Yeni oyuncular katıldı aramıza, yeni teknik direktörümüz var. Biz kaliteli futbolcularız gerçekten, takımın içerisinde kaliteli futbolcular var. Hocamızın bizden istediklerini anlıyoruz. Adapte olmak için zamana ihtiyaç var denilebilir. Bizim bu kalitemiz var. Bu anlamda zamana ihtiyaç yok. Birbirimizi daha iyi anlamamız gerekiyor daha iyi oyun için. Umuyorum ki çok daha iyi performanslar ortaya koyacağız. 1 maç bazen bütün kara bulutları dağıtabilir. Oynayacağımız bir sonraki maç umarım böyle olur.