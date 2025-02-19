Sebastian Szymanski'den Anderlecht öncesi rehavet uyarısı: İlk maçtaki gibi olmalıyız | Fenerbahçe tarihine geçtim, mutluyum

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Belçika ekibi Anderlecht ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

İlk maçı 3-0 kazanan sarı - lacivertlilerin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Szymanski'nin sözleri şu şekilde:

"İLK MAÇTAKİ GİBİ OLMALIYIZ"

"Bizim için önemli bir maç olacak. Anderlecht'in iyi bir takım olduğunu unutmamalıyız. İlk maçta iyi oynadık ama yarın da ilk maçtaki gibi oynamalıyız. Rakibimize fazlasıyla saygı duyuyoruz."

"BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"

"Ben her zaman işimi yapmaya ve bu renkler için elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. 4000.’inci golü atacağıma dair bir hayalim yoktu ama gol atabileceğime dair hislerim vardı. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın tarihine bu anlamda geçmiş olmak benim için gurur verici."

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"MOURINHO'NUN SÖZLERİ İYİ HİSSETTİRİYOR"

"Daha önce ne hissediyorsam aynı şeyleri hissediyorum. Jose Mourinho'nun sizin hakkınızda 'Elimde 3 Szymanski olsa 3'ünü de oynatırım' demesi iyi hissettirir. Ben kişisel olarak en iyi performansımı vermeyi ve takım arkadaşlarıma en iyi şekilde yardımcı olmayı amaçlıyorum."