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Sebastian Szymanski: Mourinho'ya saygısızlık yapamam

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#Fenerbahçe#Logano#Szymanski
Sebastian Szymanski: Mourinhoya saygısızlık yapamam
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 00:24

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Lugano'yu 4-3 mağlup eden Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, 4-3 kazanılan Lugano maçının ardından TRT Spor'a açıklamalar yaptı. 

Maçın zorlu geçtiğini kaydeden Szymanski, "Kolay bir maç olmadı, sonuçtan da görebiliyoruz bunu. İlk resmi maçımızdı, bazı arkadaşlarımız geç katıldı. Zamanla daha iyi hale geleceğiz. Sonuçtan mutluyuz, şimdi evimizdeki maça bakacağız." dedi.

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"MOURINHO'YA SAYGISIZLIK YAPAMAM"

Jose Mourinho'nun devre arasındaki konuşması üzerine sorulan soruyu yanıtlayan Polonyalı yıldız, "Ne konuşulduğunu söyleyemem, bu bizim sırrımız. Bunu afişe edemem, hocamıza saygısızlık yapamam. Eğer hocamız söylemek isterse kendisi söyler ama şunu söyleyebilirim ki söylediği şeyler bize yardımcı oldu." sözlerini sarf etti.

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#Fenerbahçe#Logano#Szymanski

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