Sebastian Szymanski: 'Futbol böyle bir şey!'

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında normal süreyi 2-0 üstün bitiren Fenerbahçe, penaltı atışları sonucu İskoçya ekibi Rangers'a 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından sarı - lacivertli futbolculardan Sebastian Szymanski ve Alexander Djiku açıklamalar yaptı.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları;

"FUTBOL BÖYLE BİR ŞEY"

Bugün 2 gol sevinci yaşayarak Fenerbahçe'yi penaltılara taşıyan Sebastian Szymanski, "Esasında domine ettik 120 dakika boyunca ama maalesef penaltılarda elendik. Futbol böyle bir şey. Büyük bir futbol ortaya koyduğumuzu herkes görmüştür. Takımımla, taraftarlarımla gurur duyuyorum. İstediğimiz gibi olmadı. Kaybettik. Her ne kadar iyi oynasak da kaybettik. Pozitif olmalıyız. Ligde oynayacak çok maçımız var.

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Aslında ilk dakikadan beri oyunumuzla kendimizi göstermek istedik. Buraya kazanmak için gelmiştik. Bu olmadı. Fenerbahçe oyuncularının nasıl olduğunu gösterdik. Herkesle gurur duyuyorum. Bu futbol... Penaltılarda da herkes güçlü bir mantalite ortaya koydu. Takımımla, herkesle, taraftarımızla gurur duyuyorum. Güçlü olmamız, odaklanmamız gerekiyor. Lige en iyi şekilde odaklanacağız." şeklinde konuştu.

"PENATLIYA GİTMEDEN TURLAYABİLİRDİK"

Djiku ise "İlk maç sonrası bu maça çok iyi hazırlandık. Maç esnasında çok efor sarf ettik, her şeyi ortaya koyduk. İki gol bulduk. Aslında sonrasında da goller bulabilirdik, penaltıya gitmeden turlayabilirdik. Penaltılarda elenmiş olduk. İnanmaya hep devam ettik. Penaltılar biraz şans işi, piyango. Üzüldük elendiğimiz için. Bugün takım olarak her şeyimizi ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.