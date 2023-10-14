Sebastian Szymanski: 'Fenerbahçe'ye transferim gösteriyor'

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Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, ülkesinde önemli açıklamalar yaptı.

İşte Sebastian Szymanski'nin açıklamaları;

Yeni koşullara kolay adapte oluyorum, ancak Fenerbahçe'de bu kadar iyi bir başlangıç beklemiyordum. Performansımın bu kadar yüksek olacağını. Kendime inanmadığımdan değil, çünkü inanıyorum. Fenerbahçe'de kendimi çok iyi oynadım ve sezon başından bu yana neredeyse tüm gol pozisyonlarından faydalandım. Verimliliğimi artırdım, bu yüzden rakamlarım çok iyi görünüyor. Bundan dolayı mutluyum ve sıkı çalışmaya devam ediyorum.

FENERBAHÇE TERCİHİNİN SEBEPLERİ

Menajerimden çok yardım alıyorum ama kendim de çok fazla analiz yapıyorum. Belirli bir takımın maçlarını izliyorum, bu kulüpte daha fazla mı yoksa daha az mı oynayacağımı düşünüyorum. Zorluklardan korkmuyorum. Herhangi bir takımın kadrosunda er ya da geç yer alabilecek yeteneklere ve karaktere sahip olduğumu biliyorum. Öte yandan, bir oyuncu her zaman hemen oynayabileceği bir kulüp arar. Danışmanlarım ve benim bugüne kadar yaptığımız seçimlerin her biri isabetli oldu. Fenerbahçe'ye transferim de bunu gösteriyor

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ŞAMPİYONLUK VE KONFERANS LİGİ

Ana hedeflerimiz ulusal şampiyonluk ve Konferans Ligi'ni kazanmak. Önümüzde Türkiye Kupası ve Süper Kupa var, bunlar da önemli. Umarım tüm görevlerin üstesinden gelebiliriz. Bu sezonun tüm Fenerbahçeliler için çok başarılı geçmesini istiyoruz

EDIN DZEKO'YA ÖVGÜLER

Dzeko harika bir oyuncu, birbirimize çok yakın oynuyoruz, sık sık pozisyon değiştiriyoruz, o daha derine geliyor ve ben daha öne çıkıyorum. Aslında tüm takımımız çok iyi çalışıyor. Harika bir atmosferimiz var ve her oyuncu takıma olumlu bir şeyler katıyor.