Sebastian Polter kimdir ve kaç yaşında? Survivor'da gündeme gelen Sebastian Polter'in oynadığı takımlar

Sebastian Polter Survivor yarışmacı ile merak konusu oldu. Union Berlin'de bir dönem Survivor'da yarışan futbolcu Barış Özbek ile de forma giyen Sebastian Polter, Heidmühler FC ile futbol kariyerine başladı. 30 yaşında forvet, Ağustos 2014 sonunda 2. Bundesliga kulübü Union Berlin'e sezon için ödünç verildi. O sezon 29 maçta 14 gol attı.

SEBASTİAN POLTER KİMDİR?

Sebastian Polter 1 Nisan 1991'de doğdu. Polter VfL Wolfsburg II Haziran 2012'ye kadar Temmuz 2008 tarihinden itibarens ırasında 2008-09 sezonunda , Polter bir golü atmadan olmadan 10 maçta yaptı. Polter , Temmuz 2012 ile Haziran 2013 arasında 1. FC Nürnberg için ve Nisan 2013'te yedek takım için oynadı. İlk takım için 27 maçta beş, yedek takım için iki maçta bir gol attı.

Polter , Temmuz 2013 ile Ağustos 2014 arasında 1. FSV Mainz 05'te ve Eylül 2013 ile Haziran 2014 arasında 1. FSV Mainz 05 II'de oynadı. İlk takımda 15 maçta gol atmadan ve yedek olarak oynadı. takımı, yedi maçta üç gol attı.

Temmuz 2015'te Queens Park Rangers'ın açıklanmayan bir ücret karşılığında FSV Mainz 05'ten Polter ile üç yıllık bir anlaşma imzaladığı açıklandı . Polter, kulübün yaz ayındaki ilk sezon öncesi fikstüründe İtalyan tarafı Verona Stars'ı 10-0 yenerek QPR'nin üçüncü golünü atarak ilk maçında bir etki yaptı. Polter'in ligdeki ilk maçı , 84. dakikada Charlie Austin'in alt pozisyonunda yer alırken, Londra'daki rakipleri Charlton Athletic'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu . İlk kez Yeovil Town'a karşı bir Lig Kupası maçında geldi, rahat bir 3-0 galibiyet elde ettikleri için QPR için ilk golü attı.

2015-16 sezonunu bitirdi33 maçta yedi golle. [6] Sırasında Queens Park Rangers için 2016-17 sezonu , o 23 maçta 12 gol attı.

28 Mayıs 2020'de, Union Berlin başkanı Dirk Zingler, Polter'in Haziran ayındaki sözleşmesinin sonuna kadar kulübe oynamayacağını açıkladı.

Polter birkaç Alman gençlik milli takımının bir üyesiydi ve aynı zamanda Almanya'nın grup aşamasında elendiği İsrail'deki 2013 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası için kadroya atandı .