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Sebastian Hoeness: 'Galatasaray güçlü bir takım, neler yapabildiklerini biliyoruz'

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Stuttgart#Galatasaray
Sebastian Hoeness: Galatasaray güçlü bir takım, neler yapabildiklerini biliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 19:08

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Stuttgart'ta teknik direktör Sebastian Hoeness, düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İşte Sebastian Hoeness'in sözleri;

Yarın cesur bir şekilde sahaya çıkacağız. Okan Buruk, uzun yıllardır Galatasaray'da başarılı sezonlar geçiriyor. Güçlü bir takım karşısına çıkacağız. Kararlı ve cesur olacağız.

BÜYÜK SAYGI DUYUYORUZ

Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyoruz. Galatasaray'ın stadının büyük bir Şampiyonlar Ligi çok geçmişi var.

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DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

Bu statta çok önemli maçlar oynandı. Yarın bu sahada oynamayı dört gözle bekliyoruz. Çünkü Galatasaray'ı ve taraftarlarını iyi tanıyoruz. Oyuncular burada nelerin onları beklediğini biliyor.

Sebastian Hoeness: Galatasaray güçlü bir takım, neler yapabildiklerini biliyoruz

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ÇOK İYİ BİLİYORUZ

Takip edilen bir takım. Galatasaray ve taraftarının neler yapabildiğini çok iyi biliyoruz. Beklediğimiz gibi olur mu? Göreceğiz yarın!

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#Şampiyonlar Ligi#Stuttgart#Galatasaray

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