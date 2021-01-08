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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 13:07 | Son Güncelleme:

Sebastian Haller, Ajax'ta! 22.5 milyon euro...

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Sebastian Haller, Ajax'ta! 22.5 milyon euro...
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Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) lideri Ajax, West Ham United'ın Fildişi Sahilli santrforu Sebastien Haller'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. Ajax'ın transfer için West Ham United'a 22,5 milyon avro ödeyeceği belirtildi.

Fransa'da doğan ve ülkenin alt yaş milli takımlarında forma giyen Haller, A milli takım tercihini, memleketi Fildişi Sahili'nden yana kullandı.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Auxerre'de başlayan Haller, Utrecht ve Eintracht Frankfurt'ta oynadıktan sonra 2019 yazında 50 milyon avro karşılığında West Ham United'a gitmişti.

Sebastian Haller, Ajaxta 22.5 milyon euro...

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