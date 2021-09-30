Seated wrist curl nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Seated wrist curl hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

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Biçimli bir vücuda sahip olmak isteyenler için vücudun orantılı olması oldukça önemlidir. Bu nedenle göğüs, sırt, bacak çalışırken ön kol ve bileklere de çalışmak gerekir. Aksi durumda vücutta fiziksel bir duruş çirkinliği meydana gelmiş olur.



Seated Wrist Curl Nedir?



Barbell ve dumbell kullanılarak yapılan, amacı ön kol kaslarını ve bilekleri güçlendirmek olan spor hareketlerinden biri seated wrist curl'dür. Bu hareket, kişinin ön kolda bulunan kaslarını çalıştırarak güçlendirmeyi amaçlar. Ön kol için yapılan diğer hareketlere göre daha çok kas grubu çalıştırdığı için seated wrist curl mutlaka yapılması gereken bir egzersizdir.



Seated Wrist Curl Ne İşe Yarar?



Seated wrist curl, el bileklerinde flexion ve extension yapılarak uygulanan bir egzersizdir. Düzenli olarak yapıldığı taktirde bilekteki ve kollardaki kasların güçlenerek daha hacimli hale gelmesini sağlar. Ayrıca kolda bulunan yağların yakılmasında da etkili bir harekettir. Kilo vermeden sonra oluşabilecek sarkmaları engelleyerek etin daha sıkı ve toplu görünmesine yardımcı olur.



Seated Wrist Curl Nasıl Yapılır?



Bu hareketi doğru yapabilmek için bench ya da düz bir zeminin önünde diz çökülmesi gerekir. Ardından kollar doksan derecelik bir açıyla bu zeminin üstüne yaslanmalıdır. Üstten bir tutuşla alınan barbell veya dumbelllar sadece bilek bükerek kaldırılır. Çok fazla bekleme yapmadan indirilen ağırlıklar, belirlenen setlere uygun şekilde yeniden kaldırılır.



Seated Wrist Curl Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



Genel olarak bu hareketin yapılması ön kolda ve bilekte bulunan kasların çalışması anlamına gelir. Tıptaki isimleriyle bu kas grupları extensor carpi radialis longus ve radialis brevis, extensor digitorium, extensor carpi digiti minimi ve extensor carpi digiti ulnaristir. Bu kas gruplarının genel adı Forearm olarak kabul edilir.



Seated Wrist Curl Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Spor esnasında yapılan hareketler bazı ciddi sakatlanmalara neden olabilir. Bu nedenle seated wrist curl yaparken de özellikle kaldırılan ağırlıklara dikkat etmek gerekir. Bileklerin çok zorlanması durumunda sakatlanma durumları yaşanabilir. Yeni başlayanlar, hareketi doğru yapabilmek için hafif ağırlıklar kullanmalıdır.



Seated wrist curl hareketinden tam verim alınması, doğru tekrar ve doğru sırada yapılmasıyla mümkündür. Genellikle antrenörler seated wrist curl hareketini kol çalışmalarının en sonuna eklerler. Dört setten daha fazla yapılması kasları normalden fazla yoracağı için doğru kabul edilmez.



Seated Wrist Curl Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?



Bu harekete en yakın olan iki farklı egzersiz vardır. Bunlardan biri Dumbell Curls, diğeri de Hummer Curl'dür. Her iki egzersiz de ön kolları çalıştırarak kas gruplarının gelişmesine yardımcı olur. Ancak kol kasları için en çok tercih edilen hareket Seated wrist curl egzersizidir çünkü diğer hareketlere göre daha etkilidir.



Seated Wrist Curl Faydaları Var mıdır?



Vücut geliştiren kimseler genellikle göğüs ve sırt ağırlıklı çalışsa da bileklerle birlikte ön kolları hacimlendirmek de oldukça önemlidir. Aksi taktirde istenilen vücuda sahip olmak zorlaşır, orantısız bir beden elde edilir. Ayrıca bu çalışmalar sayesinde günlük hayatta ağırlıkları taşımak, daha güçlü biri olmak mümkündür. Unutulmamalıdır ki, kıyafetlerin üzerinden de en çok dikkat çeken bölgelerden biri ön kol grubudur. Bu nedenle geliştirilmesi önem arz eder.