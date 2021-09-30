Seated wrist curl nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Seated wrist curl hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İnanılmaz kaçış planı FETÖcü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdiİnanılmaz kaçış planı! FETÖ'cü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdi#FETÖ
Marketlere net mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğandan fahiş fiyat açıklamasıMarketlere net mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması#Cumhurbaşkanı Erdoğan
R. Kellynin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...R. Kelly'nin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı? 'Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...'#R. Kelly
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bela aile hakim karşısında Maktül yakınlarına skandal sözler'Bela aile' hakim karşısında! Maktül yakınlarına skandal sözler#Şişli
İngiliz uzmandan Kovid ağrısı uyarısıİngiliz uzmandan 'Kovid ağrısı' uyarısı!#Koronavirus
Kan donduran detaylar Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...Kan donduran detaylar! Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...#Hatay
Tek yumurta ikizlerinin gizemi çözüldüTek yumurta ikizlerinin gizemi çözüldü!#İkiz
Ekvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtıEkvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi! 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtı#Uyuşturucu Operasyonu
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat Taksitler 425 TLden başlıyor... İstanbula 5 yeni projeEv sahibi olmak isteyenler dikkat! Taksitler 425 TL'den başlıyor... İstanbul'a 5 yeni proje#TOKİ
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
Emre Demir şaşırtan Barcelona gerçeğini anlattı İmza atarken öğrendimEmre Demir şaşırtan Barcelona gerçeğini anlattı! "İmza atarken öğrendim"#Emre Demir
Kötü taksici İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı İşte çarpıcı tablo...'Kötü taksici' İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı! İşte çarpıcı tablo...#İstanbul Trafiği
İki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi miİki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi mi?#Koronavirüs
Ünlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılarÜnlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılar#Shakira
HABERLERSpor Arena Haberleri

Seated wrist curl nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Seated wrist curl hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

#Seated Wrist Curl#Seated Wrist Curl Hareketi#Seated Wrist Curl Faydaları
Seated wrist curl nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır Seated wrist curl hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır

Bilek ve ön kol güçlendirmek için yapılan hareketlerden biri seated wrist curl egzersizidir. Sizler için seated wrist curl nedir, ne işe yarar, nasıl yapılır, hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır, seated wrist curl yaparken nelere dikkat edilir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Biçimli bir vücuda sahip olmak isteyenler için vücudun orantılı olması oldukça önemlidir. Bu nedenle göğüs, sırt, bacak çalışırken ön kol ve bileklere de çalışmak gerekir. Aksi durumda vücutta fiziksel bir duruş çirkinliği meydana gelmiş olur.

Seated Wrist Curl Nedir?

Barbell ve dumbell kullanılarak yapılan, amacı ön kol kaslarını ve bilekleri güçlendirmek olan spor hareketlerinden biri seated wrist curl'dür. Bu hareket, kişinin ön kolda bulunan kaslarını çalıştırarak güçlendirmeyi amaçlar. Ön kol için yapılan diğer hareketlere göre daha çok kas grubu çalıştırdığı için seated wrist curl mutlaka yapılması gereken bir egzersizdir.

Seated Wrist Curl Ne İşe Yarar?

Seated wrist curl, el bileklerinde flexion ve extension yapılarak uygulanan bir egzersizdir. Düzenli olarak yapıldığı taktirde bilekteki ve kollardaki kasların güçlenerek daha hacimli hale gelmesini sağlar. Ayrıca kolda bulunan yağların yakılmasında da etkili bir harekettir. Kilo vermeden sonra oluşabilecek sarkmaları engelleyerek etin daha sıkı ve toplu görünmesine yardımcı olur.

Seated Wrist Curl Nasıl Yapılır?

Bu hareketi doğru yapabilmek için bench ya da düz bir zeminin önünde diz çökülmesi gerekir. Ardından kollar doksan derecelik bir açıyla bu zeminin üstüne yaslanmalıdır. Üstten bir tutuşla alınan barbell veya dumbelllar sadece bilek bükerek kaldırılır. Çok fazla bekleme yapmadan indirilen ağırlıklar, belirlenen setlere uygun şekilde yeniden kaldırılır.

Seated Wrist Curl Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Genel olarak bu hareketin yapılması ön kolda ve bilekte bulunan kasların çalışması anlamına gelir. Tıptaki isimleriyle bu kas grupları extensor carpi radialis longus ve radialis brevis, extensor digitorium, extensor carpi digiti minimi ve extensor carpi digiti ulnaristir. Bu kas gruplarının genel adı Forearm olarak kabul edilir.

Seated Wrist Curl Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Spor esnasında yapılan hareketler bazı ciddi sakatlanmalara neden olabilir. Bu nedenle seated wrist curl yaparken de özellikle kaldırılan ağırlıklara dikkat etmek gerekir. Bileklerin çok zorlanması durumunda sakatlanma durumları yaşanabilir. Yeni başlayanlar, hareketi doğru yapabilmek için hafif ağırlıklar kullanmalıdır.

Seated wrist curl hareketinden tam verim alınması, doğru tekrar ve doğru sırada yapılmasıyla mümkündür. Genellikle antrenörler seated wrist curl hareketini kol çalışmalarının en sonuna eklerler. Dört setten daha fazla yapılması kasları normalden fazla yoracağı için doğru kabul edilmez.

Seated Wrist Curl Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Bu harekete en yakın olan iki farklı egzersiz vardır. Bunlardan biri Dumbell Curls, diğeri de Hummer Curl'dür. Her iki egzersiz de ön kolları çalıştırarak kas gruplarının gelişmesine yardımcı olur. Ancak kol kasları için en çok tercih edilen hareket Seated wrist curl egzersizidir çünkü diğer hareketlere göre daha etkilidir.

Seated Wrist Curl Faydaları Var mıdır?

Vücut geliştiren kimseler genellikle göğüs ve sırt ağırlıklı çalışsa da bileklerle birlikte ön kolları hacimlendirmek de oldukça önemlidir. Aksi taktirde istenilen vücuda sahip olmak zorlaşır, orantısız bir beden elde edilir. Ayrıca bu çalışmalar sayesinde günlük hayatta ağırlıkları taşımak, daha güçlü biri olmak mümkündür. Unutulmamalıdır ki, kıyafetlerin üzerinden de en çok dikkat çeken bölgelerden biri ön kol grubudur. Bu nedenle geliştirilmesi önem arz eder.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seated Wrist Curl#Seated Wrist Curl Hareketi#Seated Wrist Curl Faydaları