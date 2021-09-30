Seated leg curl nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Seated leg curl hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

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Seated leg curl hareketini yaparken bir makineye ihtiyaç duyulur. Bu makine evlerde pek kullanılmasa da hemen hemen her spor salonunda yerini almaktadır. Bacak kaslarını güçlendirmeye yarayan bu hareket bacak kaslarının gelişimine yardım eder.



Seated Leg Curl Nedir?



Seated leg curl, kendisine özel hazırlanan bir makine yardımıyla yapılan egzersiz türlerindendir. Oturarak veya yatarak yapılabilen bu hareket, düz tutulan bacakların geriye doğru çekilmesiyle ve yeniden kaldırılmasıyla tamamlanır. Genellikle arka bacak üzerindeki etkisi daha fazladır.



Seated Leg Curl Ne İşe Yarar?



Seated leg curl hareketi, arka bacak kaslarının geliştirilmesi için yapılan bir harekettir ancak ön bacak kasları da ikincil olarak etki alır. Düzenli olarak yapılan bu hareket sayesinde bacaklardaki yağlar erir ve kaslar güçlenerek daha belirgin hale gelir. Ayrıca bu hareket sayesinde iç bacak egzersizi de yapılmış olur.



Seated Leg Curl Nasıl Yapılır?



Öncelikle seated leg curl hareketini yapabilmek için bu harekete göre tasarlanan bir makineye oturulması gerekir. Bacakların taşıyabileceği ağırlık miktarı ayarlandıktan sonra, makinenin üst singeri dizlere yaslanmalıdır. Alt pedi ise aşil tendoduna uygun biçimde yerleştirmek gerekir. Ardından elleri tutamaçlara yerleştirerek güç alınmalı, bacaklar orta bir hızda geriye doğru çekilmelidir.



Seated Leg Curl Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



Hamstrings adı verilen arka bacak kasları, bu hareket sayesinde en çok gelişen kas grubudur. Tıptaki isimleriyle etki alan kaslar arasında biceps femoris, semitendinosus, semimembranousus bulunur. Bu kaslar kasılıp gevşeme hareketleri sayesinde pozitif ve negatif olarak yüklenerek kas gelişimini tamamlar.



İkincil olarak çalışan kas grupları arasında kalflar ve gracilisle birlikte iç bacak kasları da bulunur. Latince isimleriyle birlikte bu kaslara verilen isimler gastrocnemiustriceps suare, gracilis ve sartoriustur. Bahsi geçen kasların pek çoğu bacağın arkasından görülebildiği için hareketin başarısı kısa sürede gözlemlenebilir.



Seated Leg Curl Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Bu hareketi yaparken doğru tekrar sayısını belirlemek oldukça önemlidir. Eğer ilk önce bacak çalışılacak ise dört sette ağırlık arttırma metodu kullanılarak yapılmalıdır. Eğer diğer bacak hareketlerinden sonra yapılacaksa sabit ağırlık ve sabit tekrar sayıları tercih edilmelidir. Ayrıca hareketi çok yavaş veya hızlı yapmamak, orta bir hızda sabit kalmak önemlidir.



Seated Leg Curl Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?



Kullanılan spor salonunda seated leg curl makinesi bulunmayabilir ancak bu bir sorun değildir. Aynı hareketi standart bacak makinelerinde de yapabilmek mümkündür. Leg extension aletini ayakta ve ters şekilde kullanarak arka kas grupları çalıştırılabilir, seated leg curl etkisi alınabilir. Ayrıca cable cross makinesinde cable leg curl yaparak da kas gelişimi sağlanabilir.



Seated Leg Curl Faydaları Var mıdır?



Vücut geliştirirken veya diğer spor dallarıyla ilgilenirken vücutta bulunan pek çok kas grubu düzenli olarak kullanılır. Fit ve güçlü vücutlara sahip olmak ilgili branşlarda daha başarılı bir konuma yükselmeyi sağlar. Ayrıca üst vücut çalışırken bacaklara çalışılmaması vücutta bazı orantısızlıkların meydana gelmesine ve çirkin görünümlere yol açabilmektedir.