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Seated Dumbbell Press Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Seated Dumbbell Press Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

#Seated Dumbbell Press Nedir#Seated Dumbbell Press
Seated Dumbbell Press Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır Seated Dumbbell Press Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

Güçlü omuz ve kollara sahip olmak isteyenler özellikle bu amaca hizmet eden hareketleri yapmaya çalışmaktadırlar. Bu hareketler spor salonlarında birtakım ekipmanlar kullanılarak yapılabildiği gibi buralara gitmeden kişinin kendi temin edeceği uygun ağırlıktaki malzemelerle de yapılmaktadır. Omuz gelişimine katkı sağlayan bu hareketlerden biri Seated dumbbell press egzersizi olarak değerlendirilmektedir. Peki, seated dumbbell press nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Seated dumbbell press hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır tüm detayları ile sizler için derledik.

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Seated dummbell press hareketi, omuz bölgesini etkin olarak çalıştıran bir egzersiz olmakla birlikte yanlış uygulanması durumunda tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir. Bu yüzden nasıl yapılacağını bilmek son derece önemli olmaktadır.

Seated Dumbbell Press Nedir?

Seated dumbbell press hareketi, Vücuda paralel bir şekilde olan çene hizasındaki dumbbell'ları yukarı doğru kaldırarak yapılan bir omuz egzersizi olarak ifade edilmektedir. Bu hareketin oturarak ve ayakta yapılan olmak üzere iki farklı şekli bulunmaktadır.

Seated Dumbbell Press Ne İşe Yarar?

Seated dumbbell press egzersizi, vücudun üst kısmında bulunan kasları çalıştırarak kişinin günlük yaşamını kolaylaştıran pek çok fayda sağlamaktadır. Omuzları geliştirerek büyük ve güçlü görünmelerini sağlamaktadır. Vücutta bulunan kemiklere yüklediği baskı nedeniyle kemik gücünün artmasını sağlamaktadır. Seated dumbbell press egzersizi bilek, kol ve dirsekleri kullanma kabiliyetini ve esnekliğini arttırmaktadır.

Seated Dumbbell Press Nasıl Yapılır?

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Seated dumbbell press hareketi yapılırken birtakım kuralların bilinmesi ve bunlara mutlaka dikkat edilmesi gerekir. Bu hareket şu şekilde yapılmaktadır:

 - Bench sehpasının derecesinin ayarlanarak dik konuma getirilmesi gerekir.

 - Kişi belini sehpaya tam olarak yaslamalıdır.

 - Her iki ele birer dumbbell alınır.

 - Dumbbell yerden alınarak önce dizlere sonrada kafa hizasına kadar kaldırılır.

 - Elin her ikisinde bulunan dumbbellar kafa ve boyun arasında olmalıdır.

 - Nefes alıp vererek dumbbellar yukarı doğru ittirilir.

 - Tepe noktasına ulaştıktan sonra yavaş bir şekilde başlangıç pozisyonuna dönülmelidir.

 - Bu egzersiz için 4 set 10 tekrar yeterli olmaktadır.

Seated Dumbbell Press Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Seated dumbbell press egzersizi, Deltoids adı verilen omuz kasları başta olmak üzere bu kasların çeşitleri olan deltoid lateral head ve deltoid anterior head kaslarını çalıştırmaktadır. Ayrıca Triceps adı verilen arka kol kaslarını da etkin bir şekilde çalıştırmaktadır.

Seated Dumbbell Press Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

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 Seated dumbbell press egzersizini yaparken eğer ayakta olan versiyonu yapılıyorsa kişinin belini çok fazla bükmemesi gerekir. Boynunda rahatsızlığı bulunan kişilerin bu hareketi hafif ağırlıklarla yapması gerekir. Omuzu sürekli yerinden çıkan kişiler bu hareketi yapmamalıdır. Bu hareket esnasında belin sehpaya dayalı olması gerekir. Ağırlıkların dengeyi bozmamasına özen göstermek dikkat edilecek hususlar arasında yer almaktadır.

Seated Dumbbell Press Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Seated dumbbell press hareketine alternatif olarak bu hareketin ayakta yapılan versiyonunu yani Standing dumbbell shoulder press tercih edilebilmektedir. Bu versiyonda bel ve sırt kasları fazla aktif olmamaktadır. Bu nedenle vücut dengeyi sağlamak için daha fazla enerji harcar.

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Seated Dumbbell Press Faydaları Var mıdır?

Seated dumbbell press hareketinin vücuda olan faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

- Boyundan başlayarak sırtımıza kadar inen trapez adı verilen kasların çalışmasını sağlar

- Kemiklerdeki ve bağlardaki gücü arttırır.

- Üst kolların ve omuzların dengesini geliştirir.

- Vücudun kavrama gücünü arttırır.

- Arka kol kaslarının güçlenmesini sağlar.

- Osteoporoz hastalığı riskini azaltmaya yardım eder.

 

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