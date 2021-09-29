Seated Calf Raise Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Seated Calf Raise Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

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Baldır kasları, bu kasları çalıştırmak için özel olarak üretilen makineler ve spor ekipmanları eşliğinde yapılan egzersiz hareketleri ile geliştirilebilmektedir. Bu egzersiz hareketlerinden birisi Seated Calf Raise hareketidir. Seated Calf Raise, aynı adı taşıyan makine eşliğinde yapılan özel bir egzersiz hareketidir.

Hareketi yaparken dikkat edilmesi gereken noktalara özen gösterilmesi halinde herhangi bir sakatlanma, incinme ve benzeri istenmeyen durumlar ile karşı karşıya kalmanın kesinlikle önüne geçilebilmektedir. Hareketin eğitmenlerin gösterdiği şekilde düzgün bir şekilde yapılması önemlidir.

Seated Calf Raise Nedir?

Seated Calf Raise, baldır bölgesindeki kasların etkili bir şekilde çalıştırılabildiği egzersiz programlarında yer alan özel bir makine ve ekipmanlar eşliğinde yapılan bir harekettir. Seated Calf raise, alet yardımı ile yapılabilen bir kuvvet hareketidir. Bu hareketin kuvvet tipi itmedir. Yeni başlayan sporcular, orta seviye sporcular ve ileri seviye sporcular için uygun bir egzersiz hareketidir.

Seated Calf Raise Ne İşe Yarar?

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Seated Calf Raises hareketi, egzersiz türü olarak kuvvet kategorisinde yer alır. Bu hareketi uygulamak isteyen amatör ya da profesyonel sporcular tarafından öncelikle merak edilen husus olmaktadır. Seated Calf Raise hareketi, baldır kaslarını (alt bacak kaslarını) çalıştıran bir egzersiz olarak tercih edilmektedir. Baldır kasları yürürken, koşarken ya da zıplarken ileri harekete izin verme amacıyla topuğu yukarı doğru çeken önemli kaslardır.

Seated Calf Raise Nasıl Yapılır?

Seated Calf Raise hareketi, harekete ismini veren oturma minderine haiz küçük bir makinede yapılmaktadır. Bu egzersiz hareketi aşağıdaki adımlar sırası ile uygulanarak yapılmaktadır. Bu adımlar şöyledir;

Mindere oturulur. Ayak parmak ucu altta bulunan yükseltiye yerleştirilir.

Dizler ağırlık yükü olan pedin altına yerleştirilir.

Bir el ile ağırlık yüklü mekanizma boşa çıkarılır. Bu işlem esnasında ayakların sağlam bir şekilde tutulmasına dikkat edilmelidir.

Nefes verilerek parmak ucu ile baldır kasları kasılarak en yukarı kaldırılır.

Daha sonra kontrollü bir şekilde ve nefes alınarak baldır kasları yavaşça gevşetilir.

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Gevşetme sonrası topuklar inebileceği kadar aşağıya indirilir.

Seated Calf Raise hareketini ilgili makinede çalışırken ağırlığı alırken ve yerine koyarken dikkat ve özen gösterilmelidir. Baldır kaslarının doğru şekilde çalıştırıldığından emin olunmalıdır.

Self Calf Raise hareketinin genellikle 4 set ile 15-20 tekrar şeklinde yapılması tavsiye edilmektedir. Hareketi bir spor salonunda spor antrenörü ve eğitmeni eşliğinde yapanlar ise onların talimatlarına uygun set ve tekrar sayıları ile gösterildiği şekilde egzersizlerini yapmalıdır.

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Setler ve farklı hareketler arasında en az bir dakika olmak üzere mutlaka dinlenme zamanı ayrılmalıdır.

Seated Calf Raise Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Teknik olarak Seated Calf Machine makinesine oturarak yapılan, kalf kaslarının altında yer alan Soleus kasının çalıştırılmasını ve geliştirilmesini hedef alan bir kalf egzersizi olarak uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. Soleus, alt bacak kemikleri olan Tibia ve Fibula’nın üst kısımlarından başlayarak Calcaneus topuk kemiğine bağlanmaktadır. Oturarak topuk ile yükselme durumunda yalnızca alt bacak kemiklerini topuk kemiğine bağlayan Soleus kası çalışmaktadır.