Seagull yayın yapmaya ara veriyor

Twitch yayıncısı eski profesyonel Overwatch oyuncusu Brandon ‘Seagull’ Larned, tükenmişlik sendromu yaşadığını açıklayarak yayın yapmaya ara vereceğini açıkladı.

Geçtiğimiz gün 28 yaşındaki yayıncı şu paylaşımı yaptı:

“Tükenmişlik ve depresyon yaşıyorum, bir süre beni ortalarda görmeyi beklemeyin.

Hâlâ hayatta olduğumu da unutmayın ama. Tekrar görüşmek üzere.”

I've been struggling with burnout/depression, don't expect to see me on for quite a while.



Don't forget I exist though, and I'll see you guys next time. — Brandon Larned (@A_Seagull) January 25, 2021

Yayınlarına her zaman düzenli ve tutkulu bir şekilde devam eden Seagull, profesyonel oyunculuğu bıraktıktan sonra yayıncılık kariyerinde hızla yükseldi.

Seagull Twitch yayınlarına ara vereceği haberini paylaştıktan sonra kendisine pek çok destek mesajı geldi.

Wishing you well dude, props for recognising to step away for a bit and recoup. — Jacksepticeye (@Jack_Septic_Eye) January 26, 2021

Hope you feel better as soon as you can my friend — Lane (@Surefour) January 25, 2021

Brandon Larned yayın hayatına ne zaman geri döneceğini söylemedi ancak en azından geri döneceği biliniyor.