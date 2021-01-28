MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriSeagull yayın yapmaya ara veriyor
GerieSpor Seagull yayın yapmaya ara veriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
eSpor
Haber Giriş: 28.01.2021 - 13:39 | Son Güncelleme:

Seagull yayın yapmaya ara veriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seagull yayın yapmaya ara veriyor
Abone Olgoogle-news

Ünlü yayıncı Seagull, Twitch yayınlarına ne kadar olduğu belirsiz bir süre ara veriyor.

Twitch yayıncısı eski profesyonel Overwatch oyuncusu Brandon ‘Seagull’ Larned, tükenmişlik sendromu yaşadığını açıklayarak yayın yapmaya ara vereceğini açıkladı.

Geçtiğimiz gün 28 yaşındaki yayıncı şu paylaşımı yaptı:

“Tükenmişlik ve depresyon yaşıyorum, bir süre beni ortalarda görmeyi beklemeyin.

Hâlâ hayatta olduğumu da unutmayın ama. Tekrar görüşmek üzere.”

Yayınlarına her zaman düzenli ve tutkulu bir şekilde devam eden Seagull, profesyonel oyunculuğu bıraktıktan sonra yayıncılık kariyerinde hızla yükseldi.

Seagull Twitch yayınlarına ara vereceği haberini paylaştıktan sonra kendisine pek çok destek mesajı geldi.

Brandon Larned yayın hayatına ne zaman geri döneceğini söylemedi ancak en azından geri döneceği biliniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle