Seagull, Overwatch oyuncularının işten çıkarılmasına tepki gösterdi

Overwatch ligi 2020 senesinin son etkinliklerini de tamamladı ve şampiyonluğu San Francisco Shock aldı. Ancak liglerin bitmesiyle birlikte organizasyonlar maliyetlerini düşürmek için önümüzdeki senenin ligleri başlayana kadar oyuncuları takımlardan çıkarmaya başladı.

Oyuncuların işten çıkarılmasının en çarpıcı örneğini ise London Spitfire ve Dallas Fuel organizasyonları sergiledi. İki organizasyon toplamda 21 profesyonel oyuncuyu işten çıkardı. Eski profesyonel Overwatch oyuncusu Brandon "Seagull" Larned da işten çıkarılan oyuncuların karşılaştığı belirsizlik ve ani boşluk karşısında sessiz kalmadı. Profesyonel oyuncular birliği olan Overwatch League’in,oyuncularının haklarını korumak, böyle durumlarda aksiyon alması için bir kuruma ihtiyacı olduğunu savundu.

OWL desperately needs a players association.



With OW2 on the horizon, poor viewership, and a rumored late start to the season (April), teams are incentivized to drop players and save money.



Why spend money on talent that might not be talent when OW2 hits? pic.twitter.com/eKfw7W0s9T