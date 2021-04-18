Sea of Thieves Sezon 2 Yağma Kartı Geldi

Bütün korsanların bildiği üzere, toplanan hiçbir hazine zenginlik için olan açlığı dindirmez. Sea of Thieves korsanları için yeni sezonun başlangıcı ile birlikte bu açlığı dindirmenin tam vakti.

Sezon 2 birçok yeni içerik ve iyileştirme ile beraberinde geliyor. Elçilik güncellemeleri, servet kaleleri, satın alınabilecek ve satılabilecek bir çok yeni eşya da bunlara dâhil.

Ve tabii ki daha fazla ödül isteyenler için yepyeni bir Yağma Kartı da yeni sezonun içeriğinde mevcut. Yağma Kartında bulunan 100 seviyeyi tamamen istediğiniz bir şekilde oynayarak ve korsanlık şöhretini arttırarak tamamlayın ve onlarca ödüle sahip olun.

Yağma Kartı 999 Antik Sikke veya 28.75₺’ye satın alınabilir. Yapımcılara göre Yağma Kartı ödülleri ayrı ayrı alındığında 120₺’den daha fazla bir ücrete mâl oluyor.

Ödüller arasında yer alan birçok bayrak, yelken ve karakter kostümü şu an yalnızca Yağma Kartı aracılığıyla satın alınabilir. İleride Korsan Marketine gelecek olsa da çok daha pahalı fiyatlardan ayrı ayrı satılacaklar.

Yelkenler fora! Sezon 2 ödüllerini toplamaya!