Scottie Wilbekin'den Fenerbahçe itirafı! 'Sağlığımın onların önceliği olmadığını hissettim'

Scottie Wilbekin, Fenerbahçe'den ayrılışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Sport 5’e konuşan Wilbekin'in açıklamaları şu şekilde oldu:

Sakatlıktan ilk döndüğümde, yük yönetimi planına uymam gerekiyordu ama kendimi harika hissediyordum ve bir yıldır oynamamıştım. Bu yüzden yük yönetimine pek öncelik vermedim. Kısacası, ‘Ne isterseniz yaparım, oynamaya hazırım’ dedim. Kafam bu şekildeydi. Yük yönetimi konusu ortadan kalktı ve benim için sorun değildi. Bu benim ilk ciddi sakatlığımdı ve kendimi %100 sağlıklı hissediyordum.

Her şeyi yaptım, benden istendiği kadar oynadım ve bu yaklaşık bir ay sürdü. Oynamam gerekenden daha fazla dakika aldım ve dizimde şişlik oluştu. Normal yürüyemiyordum. Küçük bir şey olarak başladı ve bana bunun normal olduğu, 3-4 hafta içinde geçeceği ve ciddi olmadığı söylendi.

Ama sonra, ağırlık kaldırmaya geri döndüğümde, şimdi anladığım kadarıyla iyileşmeme yardımcı olmayan şeyler yaptırdılar. Bana verdikleri bazı egzersizlerde ağrıya rağmen kendimi zorladım ve bu durumu daha da kötüleştirdi. Sonunda kıkırdak hasarına yol açtı. Şu anda bununla uğraşıyorum. Kıkırdak gerçekten iyileşmez. Kaslarınız aslında o ağrıyı hissetmemeniz için sizi korur.

Tüm sporcuların kıkırdak sorunları vardır, ancak kaslar bunu hissetmelerini engeller. Ben çok erken geri döndüm ve döndüğümde yük yönetimi diye bir şey neredeyse yoktu. Çıkamadığım bir döngüye hapsoldum. Fenerbahçe ile yollarımızın ayrılmasının nedeni de buydu.

Aslında bunu menajerimden duydum. Bana ‘Bu fikre açık mısın?’ diye sordu. Şöyle söyleyeyim, o dönemde bu yıl yaşadıklarım nedeniyle takım personeli ile ilişkilerim pek iyi değildi.

Fenerbahçe’ye karşı çok sevgim var, harika bir kulüp, ama sağlığımın onların önceliği olmadığını hissettim. Bu gerginlik yarattı ve bana ayrılmak isteyip istemediğimi sordular. Açıkçası o noktada oldukça mutluydum çünkü bunun benim için en iyisi olduğunu düşündüm; sakatlık döngüsünden çıkabilmek için. Kalsaydım beni oynamaya zorlayacaklarını biliyordum.

Durumum iyi. Tuhaf gelebilir ama şu anda Fenerbahçe’de oynadığım son maçlardaki halimden daha iyiyim. Bunu söylemek benim için çılgınca ve işlerin bu şekilde sonuçlanması sinir bozucu, ama en azından şimdi kendimi iyi hissediyorum. Sahalardan uzak kaldığım süre bacağımı güçlendirmeme gerçekten yardımcı oldu ve %100 formuma dönmek için ihtiyacım olan tek şey buydu.

Kesinlikle bu yıl en zoru oldu. Diğer tüm sezonlar, hatta tamamen sakat olduğum geçen sezon bile, harikaydı ve keyif aldım. Sakatlanmadan önce, Türk pasaportum olduğu için orada uzun süre kalacağımı düşünüyordum. Orada keyifli zamanlar geçirdim, ama bu yıl zordu. Oynamayı bekliyordum ama olanlar yüzünden oynayamadım. Sonra bazılarının bana sırtını döndüğünü hissettim. Bu hiç de iyi bir his değil.

Belki biraz ağır bir kelime ama durum biraz öyle… Öte yandan, bir sözleşmem olduğunu, bana para ödendiğini ve benim de beklentileri karşılayamadığımı anlıyorum. Bana çok para ödediler ve ben de sonuç almak istiyordum. Bana bu şekilde davranmalarının nedenini anlıyorum. Ama tıpkı onların kendileri için en iyisini yapmaları gerektiği gibi, benim de kendim için en iyisini yapmam gerekiyor.

Dürüst olmak gerekirse, sağlığımı ön planda tutan bir takım arıyorum. Bu benim için en önemli şey. 33 yaşındayım ve kendimi rahat hissettiğim, evimde hissettiğim bir yerde olmak istiyorum. Basketbol açısından, sadece sağlıklı bir sezon geçirmek istiyorum. Tam bir sezon oynamak istiyorum. Basketbolu özledim. Bu zor bir yıldı.

